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Трамп: Дали смо Техерану седмицу паузе

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 12:58

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Предсједник САД Доналд Трамп састао се са предсједником Египта Абделом Фатахом ел Сисијем на маргинама самита Г7, у сриједу, 17. јуна 2026. године, у Евијан ле Бену, у Француској.
Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је Вашингтон дао Ирану седмичну паузу у мировним преговорима због сахране врховног вође Алија Хамнеија.

"Потпуно смо разорили Иран. Они силно желе да постигну договор. Дали смо им седмицу паузе због сахране, јер смо коректни", рекао је Трамп.

Али Хамнеи погинуо је у америчким и израелским нападима на Техеран 28. фебруара.

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Данас и сутра тијело ајатолаха биће изложено у Мосали у Техерану, гдје ће поштоваоци моћи да му одају посљедњу почаст.

Погребне церемоније биће одржане 7. јула, а укоп ће бити обављен у четвртак, 9. јула у његовом родном граду Машхаду.

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Тагови :

Доналд Трамп

Техеран

Иран

Иран Америка преговори

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