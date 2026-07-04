Трамп: Дали смо Техерану седмицу паузе

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је Вашингтон дао Ирану седмичну паузу у мировним преговорима због сахране врховног вође Алија Хамнеија.
"Потпуно смо разорили Иран. Они силно желе да постигну договор. Дали смо им седмицу паузе због сахране, јер смо коректни", рекао је Трамп.
Али Хамнеи погинуо је у америчким и израелским нападима на Техеран 28. фебруара.
Република Српска
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Данас и сутра тијело ајатолаха биће изложено у Мосали у Техерану, гдје ће поштоваоци моћи да му одају посљедњу почаст.
Погребне церемоније биће одржане 7. јула, а укоп ће бити обављен у четвртак, 9. јула у његовом родном граду Машхаду.
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