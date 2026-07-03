И даље расте број жртава у Венецуели

Аутор:АТВ редакција
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отреса који су погодили Венецуелу прошле седмице порастао је на 2.645, саопштило је Министарство информисања.
Број жртава у два земљУ саопштењу се наводи да је више од 12.000 људи рањено, а око 15.000 је остало без крова над главом.
Земљотрес је погодио Венецуелу у раним јутарњим часовима 24. јуна.
Двије серије потреса, магнитуде од 7,2 до 7,5 забиљежене су у размаку од приближно 40 секунди. Епицентри су били удаљени 10 километара у венецуеланској држави Јаракуј.
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