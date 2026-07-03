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И даље расте број жртава у Венецуели

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 22:52

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Британски ISAR (Међународна потрага и спасавање) фотографисани су у Карабаљеди, Ла Гваира, Венецуела, у уторак, 30. јуна 2026. године, након два снажна земљотреса.
Фото: Таnjug/Miguel Medina/Pool Photo via AP

отреса који су погодили Венецуелу прошле седмице порастао је на 2.645, саопштило је Министарство информисања.

Број жртава у два земљУ саопштењу се наводи да је више од 12.000 људи рањено, а око 15.000 је остало без крова над главом.

Земљотрес је погодио Венецуелу у раним јутарњим часовима 24. јуна.

Двије серије потреса, магнитуде од 7,2 до 7,5 забиљежене су у размаку од приближно 40 секунди. Епицентри су били удаљени 10 километара у венецуеланској држави Јаракуј.

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Тагови :

земљотрес у Венецуели

Земљотрес Венецуела

Венецуела

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