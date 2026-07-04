''Трампов савјетник присуством на комеморацији у Братунцу послао снажну поруку''

Аутор:АТВ редакција
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Савјетник америчког предсједника за духовна питања Марк Бернс је присуством на комеморацији у Братунцу послао снажну поруку да се прошлост не може игнорисати и да је поштовање невиних жртава цивилизацијска обавеза која не познаје границе, изјавила је Срни в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.
"Бернс је послао снажну поруку и међународној заједници да правда за жртве није само политичко питање, већ морални императив", рекла је Тришић Бабић.
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Она је истакла да његово присуство комеморацији поводом обиљежавања више од три деценије од страдања 3.267 Срба у средњем Подрињу и Бирчу види и као поруку нове америчке администрације да тежи једном реалнијем приступу на Балкану.
Савјетник америчког предсједника присуствовао је данас на братуначком гробљу помену за 3.267 страдалих Срба са подручја средњег Подриња и Бирча, које су убили припадници муслиманских јединица.
Претходно је учествовао у литији од Храма Успења Пресвете Богородице до гробља у Братунцу, коју је предвоио Његова светост патријарх српски Порфирије.
Помен је дат свим српским жртвама из средњег Подриња и Бирча, а организован је поводом 34 године од великог страдања Срба на Петровдан 1992. године у селима око Сребренице и Братунца, када је убијено 69 војника и цивила, а заробљена 22 од којих нико није преживио.
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Назив овогодишњег комеморативног програма је био "У Братунац се не зове, у Братунац се иде".
Муслиманске јединице из Сребренице су током Одбрамбено-отаџбинског рата најчешће нападале српска села на највеће православне празнике, а на Петровдан 1992. године извршиле су злочине у селима Залазје, Биљача, Сасе и Загони, гдје су убијали све што су стигли, пљачкали и палили српску имовину.
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