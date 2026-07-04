Калабухов: Сви морају бити свјесни страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу

Аутор:АТВ редакција
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Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов изјавио је данас у Братунцу да сви морају бити свјесни трагичних страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу.
Калабухов је рекао да види жељу за већом сарадњом Републике Српске и Руске Федерације, иако већ постоје одређена достигнућа у том погледу.
"Надам се да ћемо продужити сарадњу на свим нивоима, а посебно у одбацивању фалсификовања историје и потврди наших чињеница. Надам се да ћемо бити свједоци нових достигнућа у нашој сарадњи", изјавио је Калабухов новинарима након меморијалног скупа у Братунцу.
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У Братунцу су данас обиљежене више од три деценије од страдања 3.267 Срба средњег Подриња и Бирча.
Комеморацији су, осим највиших званичника Републике Српске, те представника влада Србије и Црне Горе, присуствовао и пастор Марк Бернс, савјетник за духовна питања америчког предсједника Доналда Трампа, преноси Срна.
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