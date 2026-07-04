Logo

Завршена обдукција: Познат узрок смрти шестогодишње дјевојчице

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 15:20

Коментари:

0
Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Завршена је обдукција шестогодишње дјевојчице из Зенице која је преминула у четвртак навече.

Дјевојчица је у четвртак у вечерњим сатима у бесвјесном стању довезена у Кантоналну болницу Зеница, гдје су љекари, упркос покушајима реанимације, могли само констатовати смрт.

Несрећа код Мостара

Хроника

Позлило му за воланом и забио се у два аута

Будући да се у том тренутку нису могли изјаснити о узроку смрти, дежурни кантонални тужилац Тужилаштва Зеничко-добојског кантона наредио је обдукцију тијела, док су службеници Сектора криминалистичке полиције МУП-а ЗДК обавили увиђај и предузели потребне истражне радње.

Портпарол Тужилаштва Зеничко-добојског кантона Јасмин Чељо потврдио је да је обдукција завршена те да је утврђено како је дјевојчица преминула природном смрћу усљед природне болести.

Словенија-270925

Економија

Масовни одлазак у пензију гаси фирме: Словенија остаје без радне снаге

"Обдукцијом је утврђено како је наступила природна смрт узрокована природном болешћу. На унутрашњем и вањском дијелу тијела нису пронађени никакви знакови који би упућивали на насилну смрт”, изјавио је Чељо, преноси "Зеница блог".

Налаз обдукције тако је отклонио сумње на насилну смрт или постојање елемената кривичног дјела.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

трагедија

Зеница

обдукција

Коментари (0)

Више из рубрике

Несрећа код Мостара

Хроника

Позлило му за воланом и забио се у два аута

1 ч

0
ГСС на терену: Пронађено тијело на планини

Хроника

ГСС на терену: Пронађено тијело на планини

1 ч

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Учествовала четири возила

4 ч

0
Несрећа у Сарајеву приликом које је младић пао са крова аутомобила

Хроника

Преминуо младић који је пао са крова аутомобила током прославе у Сарајеву

6 ч

0

  • Најновије

16

00

Српска уводи два потпуно нова права, ево ко ће добијати до 800 КМ мјесечно

15

52

Калабухов: Сви морају бити свјесни страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу

15

49

''Трампов савјетник присуством на комеморацији у Братунцу послао снажну поруку''

15

35

Пазите шта бацате у смеће: Комуналци ће прегледати канте, могуће и папрене казне

15

28

Јукић кандидат за предсједника Републике Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима