Завршена обдукција: Познат узрок смрти шестогодишње дјевојчице

Аутор:АТВ редакција
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Завршена је обдукција шестогодишње дјевојчице из Зенице која је преминула у четвртак навече.
Дјевојчица је у четвртак у вечерњим сатима у бесвјесном стању довезена у Кантоналну болницу Зеница, гдје су љекари, упркос покушајима реанимације, могли само констатовати смрт.
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Будући да се у том тренутку нису могли изјаснити о узроку смрти, дежурни кантонални тужилац Тужилаштва Зеничко-добојског кантона наредио је обдукцију тијела, док су службеници Сектора криминалистичке полиције МУП-а ЗДК обавили увиђај и предузели потребне истражне радње.
Портпарол Тужилаштва Зеничко-добојског кантона Јасмин Чељо потврдио је да је обдукција завршена те да је утврђено како је дјевојчица преминула природном смрћу усљед природне болести.
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"Обдукцијом је утврђено како је наступила природна смрт узрокована природном болешћу. На унутрашњем и вањском дијелу тијела нису пронађени никакви знакови који би упућивали на насилну смрт”, изјавио је Чељо, преноси "Зеница блог".
Налаз обдукције тако је отклонио сумње на насилну смрт или постојање елемената кривичног дјела.
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