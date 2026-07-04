Позлило му за воланом и забио се у два аута

Аутор:АТВ редакција
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На магистралном путу М-17, на путу према Ортијешу, прије скретања за Аеродром Мостар, данас је дошло до саобраћајне несреће у којој су учествовала три путничка возила.
Према првим информацијама, два аутомобила након судара завршила су изван коловоза, док су на свим возилима причињена значајна материјална штета.
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Дијелови аутомобила били су расути по путу, због чега се саобраћај на овој дионици одвијао отежано.
На мјесто несреће одмах су изашли припадници Полицијске управе Мостар и екипа Хитне медицинске помоћи.
Према незваничним информацијама, возачу једног од аутомобила наводно је позлило за воланом, након чега је изгубио контролу над возилом и ударио у још два аутомобила.
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За сада нема званичних информација о повријеђеним особама, нити о тачним околностима које су довеле до несреће.
Увиђај је у току, а више детаља биће познато након што надлежне службе окончају истрагу, пише "Црна хроника".
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