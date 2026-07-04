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ГСС на терену: Пронађено тијело на планини

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 14:35

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ГСС на терену: Пронађено тијело на планини

Горска служба спашавања Коњиц је објавила да је на планини Прењ пронађено тијело и да се тренутно обавља увиђај Полицијске управе из овог града.

По завршетку увиђаја, како су објавили, они ће због околности терена транспортовати тијело.

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"Након што службеници ПУ Коњиц обаве увиђај, услиједиће захтјеван транспорт тијела с неприступачног планинског терена, у којем учествују припадници ГСС Прењ, ГСС Јабланица, HGSS Посушје и HGSS Читлук", саопштили су.

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Тагови :

пронађено тијело

ГСС

Коњиц

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