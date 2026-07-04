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Преминуо младић који је пао са крова аутомобила током прославе у Сарајеву

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 09:50

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Несрећа у Сарајеву приликом које је младић пао са крова аутомобила
Фото: Crna-hronika

Младић Д. Х. (21) из Сарајева преминуо је од посљедица тешких повреда које је задобио након што је пао с крова аутомобила током прославе пласмана репрезентације БиХ у нокаут фазу Свјетског првенства.

Љекари су се данима борили за живот 21-годишњака, пише Црна-хроника.

Несрећа се догодила у ноћи 25. јуна на подручју општине Нови Град у Сарајеву, у вријеме када су бројни грађани славили побједу БиХ.

Према ранијим информацијама Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, Д. Х. је око 00:35 сати пао с крова путничког аутомобила Ауди А6 којим је управљао А. О. (20) из Сарајева.

Полиција је утврдила да је возач управљао возилом прије стицања права на управљање, а алкотестирањем му је измјерено 1,53 промила алкохола у организму.

Након пада, Д. Х. је задобио тешке тјелесне повреде опасне по живот. Прво му је указана помоћ на Клиничком ургентном центру Универзитетског клиничког центра Сарајево, након чега је пребачен на Клинику за неурохирургију, гдје је упркос напорима љекара преминуо.

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О догађају је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, а увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево, уз присуство сталног судског вјештака саобраћајне струке.

Возач А. О. раније је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело Тешка кривична дјела против сигурности јавног саобраћаја, а даљу истрагу води Кантонално тужилаштво Кантона Сарајево.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Сарајево

преминуо младић

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