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Пазите шта бацате у смеће: Комуналци ће прегледати канте, могуће и папрене казне

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 15:35

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Црна кеса пуна смећа завезана и наслоњена на зид
Фото: Pexel/Suparerg Suksai

Комунално предузеће почиње повремено да контролише садржај канти за отпад код корисника у Копривници.

Контроле ће се спроводити насумичним одабиром канти за различите врсте отпада. Одабране канте биће привремено преузете, а корисницима ће на адреси бити остављено обавјештење о спровођењу контроле.

Након прегледа садржаја на рециклажном дворишту, канте ће бити враћене истог дана заједно са извјештајем о резултатима контроле. Циљ ове акције је едукација, подстицање правилног одвајања отпада и утицај на свијест корисника.

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У случају мањих неправилности, корисницима ће се дати препоруке и смјернице за исправно одвајање отпада. Међутим, у случајевима утврђених тежих или поновљених неправилности, Комунално ће обрачунавати уговорну казну исказану на посебној ставци на рачуну, истичу у овом градском предузећу.

Посебну пажњу током контрола посветиће неправилном одлагању грађевинског, електронског и опасног отпада, као и других врста отпада које није дозвољено одлагати у канте за комунални отпад.

Казна за неправилно поступање са опасним комуналним отпадом износи 112,50 евра. Ако вам, дакле, у канти са отпадом пронађу лијекове, батерије, хемикалије, боје, сијалице или електронски отпад - добићете казну. Такав отпад мора се предати у рециклажно двориште у Херешину.

Ако се отпад не разврстава – односно ако вам у канти за мијешани комунални отпад пронађу пластику, папир, стакло, метал или биоотпад – казна је 62,50 евра.

Кажњава се и ако вам се отпад расипа поред канте или ако јако смрди. У том случају казна износи 25 евра, преноси Даница.хр.

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Тагови :

кесе за смеће

смеће на улици

казне

комуналац

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