Пазите шта бацате у смеће: Комуналци ће прегледати канте, могуће и папрене казне

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Комунално предузеће почиње повремено да контролише садржај канти за отпад код корисника у Копривници.
Контроле ће се спроводити насумичним одабиром канти за различите врсте отпада. Одабране канте биће привремено преузете, а корисницима ће на адреси бити остављено обавјештење о спровођењу контроле.
Након прегледа садржаја на рециклажном дворишту, канте ће бити враћене истог дана заједно са извјештајем о резултатима контроле. Циљ ове акције је едукација, подстицање правилног одвајања отпада и утицај на свијест корисника.
БиХ
Јукић кандидат за предсједника Републике Српске
У случају мањих неправилности, корисницима ће се дати препоруке и смјернице за исправно одвајање отпада. Међутим, у случајевима утврђених тежих или поновљених неправилности, Комунално ће обрачунавати уговорну казну исказану на посебној ставци на рачуну, истичу у овом градском предузећу.
Посебну пажњу током контрола посветиће неправилном одлагању грађевинског, електронског и опасног отпада, као и других врста отпада које није дозвољено одлагати у канте за комунални отпад.
Казна за неправилно поступање са опасним комуналним отпадом износи 112,50 евра. Ако вам, дакле, у канти са отпадом пронађу лијекове, батерије, хемикалије, боје, сијалице или електронски отпад - добићете казну. Такав отпад мора се предати у рециклажно двориште у Херешину.
Ако се отпад не разврстава – односно ако вам у канти за мијешани комунални отпад пронађу пластику, папир, стакло, метал или биоотпад – казна је 62,50 евра.
Кажњава се и ако вам се отпад расипа поред канте или ако јако смрди. У том случају казна износи 25 евра, преноси Даница.хр.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч1
Регион
6 ч0
Регион
17 ч0
Регион
18 ч0
Најновије
16
00
15
52
15
49
15
35
15
28
Тренутно на програму