Јукић кандидат за предсједника Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Фрањо Јукић, кандидат Хрватске демократске заједнице Босне и Херцеговине (ХДЗ БиХ) за предсједника Републике Српске из реда хрватског народа, имаће подршку и других хрватских политичких странака.
Како је саопштено из Паневропске уније БиХ, Јукићеву кандидатуру подржали су ХСП БиХ, ХКДУ БиХ, ХСП АС, ХДУ БиХ, ХСП Херцег Босне и ХРАСТ, чиме је она утврђена као заједничка кандидатура наведених политичких субјеката.
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Из Паневропске уније БиХ истичу како је Јукићева кандидатура утемељена на његовом дугогодишњем раду, искуству и непосредном познавању живота хрватског народа у Републици Српској.
Како пише "Фена", Јукић већ десет година живи и дјелује у Бањалуци, а кроз професионални и друштвени ангажман директно је упознат с потребама, изазовима и очекивањима хрватских породица, повратника, представника Католичке цркве, удружења, привредника и локалних заједница на том подручју.
Јукић је, такође, изабран за члана Савјета Владе Републике Хрватске за Хрвате изван Хрватске као представник Хрвата из Босне и Херцеговине.
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Кандидатуру Фрање Јукића претходно су подржала два регионална одбора ХДЗ-а БиХ – Посавина и Сјеверозападна Босна, те 11 општинских и градских одбора, од чега седам из Посавине и четири из Сјеверозападне Босне.
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