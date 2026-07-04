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Јукић кандидат за предсједника Републике Српске

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 15:28

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Фрањо Јукић
Фото: Фејсбук

Фрањо Јукић, кандидат Хрватске демократске заједнице Босне и Херцеговине (ХДЗ БиХ) за предсједника Републике Српске из реда хрватског народа, имаће подршку и других хрватских политичких странака.

Како је саопштено из Паневропске уније БиХ, Јукићеву кандидатуру подржали су ХСП БиХ, ХКДУ БиХ, ХСП АС, ХДУ БиХ, ХСП Херцег Босне и ХРАСТ, чиме је она утврђена као заједничка кандидатура наведених политичких субјеката.

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Из Паневропске уније БиХ истичу како је Јукићева кандидатура утемељена на његовом дугогодишњем раду, искуству и непосредном познавању живота хрватског народа у Републици Српској.

Како пише "Фена", Јукић већ десет година живи и дјелује у Бањалуци, а кроз професионални и друштвени ангажман директно је упознат с потребама, изазовима и очекивањима хрватских породица, повратника, представника Католичке цркве, удружења, привредника и локалних заједница на том подручју.

Јукић је, такође, изабран за члана Савјета Владе Републике Хрватске за Хрвате изван Хрватске као представник Хрвата из Босне и Херцеговине.

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Кандидатуру Фрање Јукића претходно су подржала два регионална одбора ХДЗ-а БиХ – Посавина и Сјеверозападна Босна, те 11 општинских и градских одбора, од чега седам из Посавине и четири из Сјеверозападне Босне.

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Тагови :

Фрањо Јукић

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ХДЗ БиХ

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