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Каран: Када чувари Устава БиХ постану његови рушиоци угрожена је и будућност БиХ

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 16:43

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предсједник Републике Српске
Фото: ATV

Одлука крњег Уставног суда БиХ да потврди уставност наметнутих измјена Кривичног закона БиХ коначна је потврда да је ова институција у потпуности напустила своју уставну улогу чувара Устава, истакао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.

Предсједник Српске је нагласио у изјави за Срну да прихватајући да неизабрани странац може бити предлагач, законодавац и извор права у БиХ, Уставни суд је срушио темеље на којима почива свако демократско и правно уређено друштво.

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Он је указао да нема владавине права тамо гдје странац, без демократског легитимитета и без иједног уставног овлашћења, намеће кривичне законе и прописује кривична дјела.

"Али, оваквом одлуком Уставни суд је учинио нешто много теже - потврдио је да БиХ не само да никада није била суверена, већ је од данас и званично протектована територија", рекао је Каран.

Управо зато, нагласио је, Република Српска има право, дужност и уставну обавезу, сходно међународним актима о политичким и грађанским правима који су саставни дио Устава, да живи свој живот по важећем Уставу Републике Српске од 28. фебруара 1992. године, који је, кроз Дејтонски споразум, унесен у уставни поредак БиХ.

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"Република Српска има пуно право да живи свој живот, јер Уставни суд руши Женеву и Њујорк, темеље договора три народа претворене у обавезујући међународни уговор познат као Дејтонски мировни споразум", поручио је Каран.

Он је констатовао да ће се БиХ распасти због оних који се свакодневно заклињу у њу, а истовремено руше њене темеље изнутра, јер када чувари Устава постану његови рушиоци није угрожена само уставност, угрожена је и сама будућност БиХ.

Крњи Уставни суд БиХ тврди да су интервенције Кристијана Шмита у Кривичном закону БиХ у складу са Уставом БиХ и Европском конвеницијом за заштиту људских права и основних слобода.

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Синиша Каран

Уставни суд БиХ

Устав БиХ

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