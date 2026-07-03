Детаљи милионске изнуде у Београду: Малољетник ухапшен због језивих пријетњи бизнисмену

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У великој акцији полиције, УКП-а и Безбједносно-информативне агенције (БИА) ухапшен је седамнаестогодишњи малољетник због сумње да је покушао да изнуди невјероватних два милиона евра од власника више пословних објеката у Београду.
Наводно, ухапшени тинејџер је члан криминалне групе „Врачарци“, а бизнисмену је данима упућивао пријетње по живот путем мобилног телефона, захтијевајући милионску суму.
Ову високопрофесионалну и муњевиту акцију хапшења извели су припадници Управе криминалистичке полиције (УКП), Службе за борбу против организованог криминала (СБПОК), у сарадњи са Службом за сузбијање криминала, Управом за технику и Полицијском управом за град Београд, а све по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду.
Осумњичени малољетник се терети да је, дјелујући заједно са за сада неидентификованим лицима из поменуте криминалне групе, учествовао у детаљно планираном покушају изнуде која је шокирала и саме оперативце МУП-а.
Регион
Полицијска акција на Јадрану: Ухапшена три мушкарца, одузети кокаин и амфетамин
"Мета ове групе био је познати београдски бизнисмен који у свом власништву има више пословних објеката на најатрактивнијим локацијама у главном граду. Поруке које је примао на свој мобилни телефон садржале су експлицитне пријетње ликвидацијом њега и чланова његове породице, као и уништавањем његове имовине. Нападачи су били добро упућени у његово кретање и пословање, а тражили су суму од чак два милиона евра како би га 'оставили на миру'. Преплашени човјек је случај пријавио, након чега је у истрагу укључен сам врх српских безбједносних служби", каже извор Телеграфа.
Након саслушања у Вишем јавном тужилаштву у Београду, судија за претходни поступак одредио је малољетнику притвор у трајању до 30 дана, како не би утицао на свједоке и поновио кривично дјело.
Полиција, УКП, СБПОК и БИА настављају интензиван рад на овом случају.
У току је дешифровање комуникације и лоцирање осталих чланова ове криминалне групе који су заједно са ухапшеним малолетником учествовали у покушају ове милионске изнуде. Сви саучесници биће брзо идентификовани и приведени правди.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
3 ч0
Најновије
18
29
18
25
18
25
18
20
18
13
Тренутно на програму