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Детаљи милионске изнуде у Београду: Малољетник ухапшен због језивих пријетњи бизнисмену

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 16:41

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

У великој акцији полиције, УКП-а и Безбједносно-информативне агенције (БИА) ухапшен је седамнаестогодишњи малољетник због сумње да је покушао да изнуди невјероватних два милиона евра од власника више пословних објеката у Београду.

Наводно, ухапшени тинејџер је члан криминалне групе „Врачарци“, а бизнисмену је данима упућивао пријетње по живот путем мобилног телефона, захтијевајући милионску суму.

Ову високопрофесионалну и муњевиту акцију хапшења извели су припадници Управе криминалистичке полиције (УКП), Службе за борбу против организованог криминала (СБПОК), у сарадњи са Службом за сузбијање криминала, Управом за технику и Полицијском управом за град Београд, а све по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду.

Мета је био познати београдски предузетник

Осумњичени малољетник се терети да је, дјелујући заједно са за сада неидентификованим лицима из поменуте криминалне групе, учествовао у детаљно планираном покушају изнуде која је шокирала и саме оперативце МУП-а.

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"Мета ове групе био је познати београдски бизнисмен који у свом власништву има више пословних објеката на најатрактивнијим локацијама у главном граду. Поруке које је примао на свој мобилни телефон садржале су експлицитне пријетње ликвидацијом њега и чланова његове породице, као и уништавањем његове имовине. Нападачи су били добро упућени у његово кретање и пословање, а тражили су суму од чак два милиона евра како би га 'оставили на миру'. Преплашени човјек је случај пријавио, након чега је у истрагу укључен сам врх српских безбједносних служби", каже извор Телеграфа.

Након саслушања у Вишем јавном тужилаштву у Београду, судија за претходни поступак одредио је малољетнику притвор у трајању до 30 дана, како не би утицао на свједоке и поновио кривично дјело.

Полиција, УКП, СБПОК и БИА настављају интензиван рад на овом случају.

У току је дешифровање комуникације и лоцирање осталих чланова ове криминалне групе који су заједно са ухапшеним малолетником учествовали у покушају ове милионске изнуде. Сви саучесници биће брзо идентификовани и приведени правди.

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Пријетње смрћу

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Београд

Србија

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