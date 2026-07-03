Кошарац: Крњи Уставни суд - јад и чемер од институције

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац истакао је да је крњи Уставни суд БиХ још једном показао да у БиХ не постоји ни право ни правда и да својим одлукама упорно легализује урушавање Устава и правног поретка.
"То је политички инструментализована институција, која умјесто да буде чувар уставног поретка, својим одлукама упорно легализује урушавање Устава и правног поретка у БиХ. Јад и чемер од институције!", написао је Кошарац на друштвеној мрежи "Икс".
Krnji Ustavni sud još jednom je pokazao da u BiH ne postoji ni pravo ni pravda. To je politički instrumentalizovana institucija, koja umjesto da bude čuvar ustavnog poretka, svojim odlukama uporno legalizuje urušavanje Ustava i pravnog poretka u BiH. Jad i čemer od institucije!— Staša Košarac (@StasaKosarac) July 3, 2026
Крњи Уставни суд БиХ тврди да су интервенције Кристијана Шмита у Кривичном закону БиХ у складу са Уставом БиХ и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода.
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