Logo

Кошарац: Крњи Уставни суд - јад и чемер од институције

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 14:27

Коментари:

0
Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац истакао је да је крњи Уставни суд БиХ још једном показао да у БиХ не постоји ни право ни правда и да својим одлукама упорно легализује урушавање Устава и правног поретка.

"То је политички инструментализована институција, која умјесто да буде чувар уставног поретка, својим одлукама упорно легализује урушавање Устава и правног поретка у БиХ. Јад и чемер од институције!", написао је Кошарац на друштвеној мрежи "Икс".

Крњи Уставни суд БиХ тврди да су интервенције Кристијана Шмита у Кривичном закону БиХ у складу са Уставом БиХ и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сташа Кошарац

Уставни суд БиХ

Кристијан Шмит

Кривични закон БиХ

Коментари (0)

Више из рубрике

Уставни суд БиХ, пленарна сједница

БиХ

"Логика" Уставног суда БиХ: Шмитово наметање у складу са Уставом

2 ч

1
признали у Уставном суду БиХ да раде у крњем саставу

БиХ

Додик: Уставни суд БиХ је политички монтирана инквизиција, не очекујем ништа од одлуке

3 ч

0
Зијад Крњић напустио СДА, носиће листу Странке за БиХ за ПД ПС БиХ

БиХ

Зијад Крњић напустио СДА, носиће листу Странке за БиХ за ПД ПС БиХ

4 ч

0
Sanja Vulic

БиХ

"Политиком и одлучношћу Милорада Додика СНСД све јачи и спремнији"

5 ч

2

  • Најновије

16

11

Како функционише сензор у лопти који је Хрватску избацио са Мундијала

16

05

Заплијењена хрпа пара у БиХ: Пронађен и снајпер

16

00

Драма на снимању спота Милице Павловић: Аутомобил у пламену, ватрогасци на терену

15

58

Ухапшен припадник ОВК осумњичен за убиство српског брачног пара

15

45

Хтио да плати рачун сићом, касира га одбио: Шта каже закон

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима