Зијад Крњић напустио СДА, носиће листу Странке за БиХ за ПД ПС БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Актуелни члан Управног одбора УИО БиХ Зијад Крњић нови је члан Странке за БиХ (СБиХ) и биће носилац њихове листе за ПД ПС БиХ.
Да ће Крњић, актуелни члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ из реда експерата, бити носилац листе за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, за Кликс је потврдио лидер СБиХ-а Семир Ефендић.
Крњић ће предводити листу Странке за Босну и Херцеговину у изборној јединици која обухвата Средњобосански и Зеничко-добојски кантон. Овај политички трансфер привлачи пажњу с обзиром на то да се његово име раније уско везивало за Странку демократске акције (СДА), испред које је био кандидат на протеклим изборима управо у овој изборној јединици.
Име Зијада Крњића недавно је доспјело у жижу јавности због његовог одбијања да да сагласност на нови правилник о систематизацији радних мјеста, због којег није били могуће отворити нови гранични прелаз.
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