"Подржати Цвијановић, вријеме да се Комисија за очување националних споменика врати у законске оквире"

Аутор:АТВ редакција
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Бивши делегат у Дому народа БиХ и бивши члан Привремене истражне комисије за очување националних споменика у БиХ Сњежана Новаковић Бурсаћ позвала је посланике у НСРС да подрже вето српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић на противуставан покушај именовања чланова Комисије за очување националних споменика.
"Масовно се крше прописи и Дејтонски споразум. Када сам у својству члана Комисије за финансије Дома народа разматрала ревизорске извјештаје, неко би требао бити процесуиран. Да се то десило неком Србину или Хрвату, сигурно би био процесуиран", нагласила је Новаковић Бурсаћ у Јутарњем програму РТРС-а
Нагласила је да се константно дешавају блокаде из ФБиХ.
"Чак смо 2021. и 2022. године утврдили да је 2020. године истекао мандат једном службенику у Комисији.Такође, константно су игнорисали препоруке ревизије. Парламентарна комисија је извршила надзор и извјештај је био усвојен у Дому народа", навела је Новаковић Бурсаћ.
Истиче да је сазрело вријеме да се ово питање ријеши.
"И зато подршка Цвијановићевој. Злоупотребе су вишеструке и дошло је вријеме да се то разматра", рекла је Новаковић Бурсаћ.
Истакла је да увијек постоје покушају централизације из ФБиХ.
"Гдје год могу, покушавају да руше концепт Дејтонског споразума. Комисија је институција која има упориште у Анексу 8. Тај Анекс има 11 чланова и јасно се дефинише улога Комисије", изјавила је Новаковић Бурсаћ.
Каже да се од стране ФБиХ вишеструко крше прописи и темељи Дејтонског споразума.
"Сад у НСРС имамо прилику да све вратимо у нормалне оквире. Не смијемо дозволити да се српски члан Предсједништва прегласава", навела је Новаковић Бурсаћ.
Појаснила је и терминологију која се користи у међународном праву.
"Према свим међународним конвенцијама национални споменици нису ствар било које државе, већ је везано за групу људи које имају одређено заједништво, етничко и историјско поријекло. И таква терминологија се користи у Дејтонском споразума, без спомињања ријечи БиХ", појаснила је Новаковић Бурсаћ.
Нагласила је да се не може одлукама дерогирати међународна терминологија и право.
"Јасно и гласно у НСРС ово питање треба актуелизовати. Навешћу један примјер из 2022. године. Комшићева странка је поднијела амандман на тзв. државну имовину и тзв. државну имовину дефинисала као руднике, шуме и убацили да тзв. државна имовина буду и сви споменици. Знају они да је Дејтонски споразум све ријешио, али се види тенденција. Сутра би хтјели да на примјер Бански двор, Палата предсједника, манастир Тврдош буду власништво БиХ", додала је Новаковић Бурсаћ.
Истиче да се преко Комисије покушава узурпирати културно насљеђе.
"Комисија има само једну улогу, а то је да прогласи или не нешто националним спомеником", додала је Новаковић Бурсаћ.
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