Заједно високи 182 центиметра: Најнижи пар на свијету очарао планету

Аутор:Стеван Лулић
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Најнижи пар на свијету, Пауло Габријел да Силва Барос и Каћусија Лие Хошино, очарали су планету након што су своју кућу потпуно реновирали и прилагодили је себи.
Они су повели своје обожаваоце у обилазак малог раја који називају домом у Итапеви, у Бразилу, у новој епизоди серије "Најекстремнији људи“ на ТЛЦ-у.
Барос (40) и Хошино (36) обоје имају патуљасти раст и заједно су високи 182,5 центиметра, што значи да се њихова кућа морала смањити како би се уклопила у њихов свијет, а не обрнуто.
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Кваке на вратима стоје ниже него по стандарду, прекидачи за свјетло се лако помјерају, а пултови и елементи за одлагање су сведени на њихову величину.
Кухиња је добила највећи сјај. Нестали су високи ормарићи, а умјесто њих су дошле извлачне фиоке и отворене полице које не захтијевају мердевине и молитвени сто. Плитки судопер по мјери и спуштена плоча за кување омогућавају пару да кува раме уз раме, а да им нико не стоји на прстима.
"Сада долази најкул дио кухиње, судопер“, рекао је Барос у емисији, очигледно поносан на уређај који му коначно омогућава да пере судове без муке.
Ситни детаљи се стално додају: лагане пластичне степенице за повремене високе полице, спуштени судопер за веш и канцеларијски намјештај по мјери направљен баш за њих. У основи, све што постоји у њиховој кући, направљено је по њиховим потребама.
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"Када смо напустили наш дом, морали смо да се прилагодимо свијету да бисмо се уклопили“, рекла је Хошино, описујући некретнину као своје "сигурно уточиште".
"У нашој кући, посебно у кухињи и купатилу, било је супротно. Људи су морали да се прилагоде нама", додала је она.
Њихова романса осваја срца већ више од деценије, још откад су се упознали на друштвеним мрежама, гдје је Хошино, позната по томе што је ставила Бароса најприје блокирала, а потом му дала шансу годинама касније.
Њих двоје су се вјенчали у Лондону 2016. године након осам година везе, а Гинисова књига их је препознала као најнижи пар на свијету.
Тако су са трона свргнули Бразилце Дагласа Маистреа Брегера да Силву и Клаудију Переиру Рочу.
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