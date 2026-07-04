Јована Васић Зекић: Учимо дјецу историји, они су чувари наше истине

Аутор:АТВ редакција
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Обрад Васић као припадник резервног састава тадашње милиције, и до дан данас се води као нестао.
Јована, његова кћерка тада је имала четири године. 34 године трага за посмртним остацима оца.
Посљедњи пут је виђен код старе зграде сребреничког СУП-а.
"Званичних информација немамо пуно. Имали смо неких информација од комшија. Живјели смо у Сребреници и тада смо изашли. Имала сам 4 године и немам пуно сјећања. Не знамо гдје су посмртни остаци, да га достојно сахранимо. Тешко ми је причати о томе. Терет је већи како године иду и немамо наде да ће се нешто промијенити", рекла је Јована Васић Зекић.
Порука одавде јесте да учимо дјецу историји.
"Они ће остати чувари наше историје. Мора се гласније причати, да се истина чује што даље", рекла је Јована за РТРС.
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