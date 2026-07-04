Строј смрти: Враћа се злогласна Јединица 121

Аутор:АТВ редакција
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У политичким круговима у Либану наводно влада нова нервоза, али расправе и нагађања испод гласа овога пута нису усмјерене на Сједињене Државе или Израел, него на пријетњу изнутра – Јединицу 121.
Позната као Хезболахов строј смрти и најтајновитија те једна од најбруталнијих јединица те милитантне групе, Јединица 121 повезује се с неким од најозлоглашенијих политичких атентата у земљи, укључујући убиство бившег премијера Рафика ал-Харирија 2005. године.
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Наводно се сада, незадовољни мировним споразумом између Либана и Израела који је увелико ограничио Хезболахове операције против јеврејске државе, поново окупља и екипира, пише британски "Телеграф".
"Ријеч је о једној од најтајнијих и најсмртоноснијих јединица на свијету, одмах иза сличне руске јединице ГРУ-а”, рекао је за "Телеграф" Ронен Соломон, аутор надолазеће трилогије о либанској проиранској групи Хезболах и њеним глобалним операцијама.
"Она се не бори против Израела, него против властитих грађана", додао је Соломон.
Један либански политичар близак премијеру Навафу Саламу изјавио је да међу високим званичницима који учествују у спровођењу оквирног споразума с Израелом постоји велика забринутост због дјеловања Јединице 121.
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"У круговима у којима радим и те како постоји свијест о Јединици 121. На највишим нивоима власти људи су и те како свјесни њеног постојања. И даље изазива исти осјећај страха”, рекао је званичник.
"Премијер и предсједник увели су појачане безбједносне мјере. Додатна заштита осигурана је и преговарачком тиму", додао је.
Јединица броји тек око 20 оперативаца, од којих већина потиче из породице дугогодишњих припадника Хезболаха.
Дјелује одвојено од Хезболахове јединице за иностране операције, Јединице 910, а финансијска средства и логистичку подршку прима директно од Иранске револуционарне гарде (ИРГЦ).
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"Израелска порука је јасна... Свако ко се усуди јавно проговорити против Хезболаха – било да је ријеч о хришћанину, суниту или шиитском противнику – налази се на попису мета Јединице 121", каже Соломон.
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