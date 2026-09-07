Молитве и свијеће за генерала Младића у манастиру Острог

Аутор:АТВ редакција
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Делегација Српског националног савјета Црне Горе, на челу са предсједником Момчилом Вуксановићем, данас је у манастиру Острог присуствовала молитви и запалила свијеће за покој душе генерала Ратка Младића.
"Српски народ у Црној Гори одаје достојну пошту војсковођи који је дао огроман допринос опстанку нашег народа преко Дрине. Захваљујући надљудској борби спријечен је нови Јасеновац за Србе", саопштено је из Српског националног савјета Црне Горе.
Истичу да се на примјеру генерала Младића показало пристрасно и нехумано лице хашких дјелилаца правде.
"Узалуд су упућивани апели да буде пуштен на привремену слободу ради лијечења у Србији. Без одговарајућег третмана је задржан да умре у хашком казамату. Нека господ прими генерала Ратка Младића у Царство Небеско", наводе из Српског националног савјета.
Генерал Младић биће сахрањен данас на Топчидерског гробљу у Београду.
Некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске преминуо је 27. августа у болничком притвору у Хагу, преноси Срна
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