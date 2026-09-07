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Молитве и свијеће за генерала Младића у манастиру Острог

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07.09.2026 14:53

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Сахрана генерала Ратка Младића
Фото: Таnjug/AP/Oliver Bunić

Делегација Српског националног савјета Црне Горе, на челу са предсједником Момчилом Вуксановићем, данас је у манастиру Острог присуствовала молитви и запалила свијеће за покој душе генерала Ратка Младића.

"Српски народ у Црној Гори одаје достојну пошту војсковођи који је дао огроман допринос опстанку нашег народа преко Дрине. Захваљујући надљудској борби спријечен је нови Јасеновац за Србе", саопштено је из Српског националног савјета Црне Горе.

Истичу да се на примјеру генерала Младића показало пристрасно и нехумано лице хашких дјелилаца правде.

Хиљаде грађана на сахрани генералу Младићу

"Узалуд су упућивани апели да буде пуштен на привремену слободу ради лијечења у Србији. Без одговарајућег третмана је задржан да умре у хашком казамату. Нека господ прими генерала Ратка Младића у Царство Небеско", наводе из Српског националног савјета.

Представници Српске на сахрани генерала Младића

Генерал Младић биће сахрањен данас на Топчидерског гробљу у Београду.

Сахрана генерала Ратка Младића

Некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске преминуо је 27. августа у болничком притвору у Хагу, преноси Срна

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Тагови :

генерал Ратко Младић

Сахрана Ратка Младића

Острог

молитва

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