Бурке и хиџаби више нису дозвољени: Аустрија увела нову забрану у школама

Аутор:АТВ редакција
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Нова школска година почела је у Аустрији, а на снагу је ступио закон којим се дјевојчицама млађим од 14 година забрањује ношење хиџаба и бурке у школама.
Закон забрањује „традиционална муслиманска покривала за главу“, попут хиџаба или бурке, у државним и приватним школама широм земље.
Министарка за интеграцију Клаудија Бауер, из конзервативне Аустријске народне партије (ÖVP), изјавила је да је марама „симбол угњетавања и средство контроле дјевојчица од најранијег дјетињства“.
Међутим, критичари тврде да нови закон подстиче антимуслиманско расположење у земљи и да би могао бити неуставан.
Закон је увела коалиција предвођена конзервативцима, коју чине три странке центра – ÖVP, Социјалдемократска партија Аустрије (SPÖ) и либерални НЕОС. Они наводе да закон представља „јасно опредјељење за родну равноправност“ и да има за циљ заштиту права младих дјевојчица.
Карла Амина Багајати из званичне Исламске заједнице у Аустрији (IGGÖ) рекла је за Би-Би-Си (BBC) да се организација „чврсто противи забрани“.
„Сматрамо да се њоме неоправдано ограничава основно право на слободу вјероисповијести и да несразмјерно погађа муслиманске дјевојчице. Умјесто да штити дјецу, закон издваја једну конкретну вјерску праксу и ризикује да искључи управо ону дјецу коју наводно жели да подржи“, рекла је она.
IGGÖ је саопштио да ће подржати правне поступке дјевојчица и њихових породица „које сматрају да су њихова основна права угрожена“ и које желе да своје случајеве изнесу пред Уставни суд Аустрије.
Суд је 2020. године укинуо претходну забрану ношења марама у основним школама, оцијенивши да је она била у супротности са принципом вјерске неутралности Аустрије.
Од наставника се очекује да спроводе нову забрану уколико примијете да дијете носи мараму, тако што ће обавити низ разговора са ученицом и њеним законским старатељима.
У случају поновљених кршења, биће обавијештене службе за заштиту дјеце, а као крајња мјера старатељима би могла бити изречена новчана казна до 800 евра.
Поједини наставници изразили су забринутост због тога што ће морати да спроводе забрану.
Сиги Маурер из странке Зелених оптужила је министра образовања Кристофа Видеркера из либералног НЕОС-а да „ствара нове сукобе и пребацује их на наставнике“.
Она је рекла да су наставници „већ под огромним притиском“ и да Видеркер жели да им, поред осталих обавеза, „наметне улогу полицајаца“.
Опозициона крајње десничарска Слободарска партија Аустрије (FPÖ) сматра да тренутна забрана није довољно строга. Та странка тражи потпуну забрану ношења марама и покривала за лице у школама, како за ученике, тако и за наставнике.
Рикарда Бергер из FPÖ-а рекла је да „нема мјеста политичком исламу у Аустрији, а поготово не у нашим школама“.
Аустријски канцелар Кристијан Штокер, лидер ÖVP-а, недавно је позвао на забрану политичког ислама Уставом, рекавши за аустријски јавни сервис ОРФ да „не жели да живи у исламској држави“.
У Француској је више од 20 година на снази забрана ношења свих упадљивих вјерских обиљежја, укључујући мараме, турбане и јеврејске капице, у школама.
Аустријски закон разликује се од француског јер је посебно усмјерен на покривала за главу која носе муслиманке.
Аустрија, као и неколико других европских земаља, међу којима су Француска, Белгија и Данска, забрањује ношење вела који у потпуности прекрива лице – никаба или бурке – на јавним мјестима.
Багајати је рекла да је IGGÖ забринут због „забрињавајућег тренда широм Европе, у којем се сложени друштвени изазови своде на симболичне мјере усмјерене против мањинских група“.
„Такви приступи могу привући политичку пажњу, али ријетко рјешавају проблеме који су у њиховој основи“, рекла је она.
(Телеграф)
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