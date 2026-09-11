Мјештани бањалучког насеља поново у страху због клизишта

Аутор:АТВ редакција
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Становници мјесне заједнице Чесма поново су на мети клизишта, јер су најновије падавине продубиле проблем који је актуелан посљедњих чак 12 година.
Јака киша у ноћи између четвртка и петка изазвала је додатно помјерање терена на спорном дијелу саобраћајнице у овом бањалучком насељу.
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“Тренутно заиста нема времена за чекање. Због претходних, те предстојећих падавина очекујемо даље спуштање терена, тако да је потребна хитна реакција. Ти силни термини састанака и опсежне процедуре веома отежавају ситуацију, а нама као обичним људима не преостаје ништа друго него да изађемо на протест”, казао је Мићо Дробац, мјештанин МЗ Чесма.
Како је раније навео за “Независне”, што се тиче радова на самом клизишту, одржан је састанак у Градској управи прије 10 дана.
“Састанку су присуствовали представници Града, ‘Вода Српске’, Министарства пољопривреде и шумарства, те представници грађана, гдје је договорено да се одржи састанак у Министарству пољопривреде, а да су обавезе Града да достави дио пројекта за израду обалоутврде и процјену вриједности радова. Министарство би онда аплицирало код Свјетске банке за средства за израду санације клизишта. Из Града је речено да они то не могу да ураде без Министарства. Сада чекамо шта ће бити на овом састанку”, објаснио је он том приликом, те додао да је Град доставио све потребне податке.
Дробац је у вези с ранијим састанком казао како се у међувремену ситуација на терену промијенила, те да клизиште више не мирује.
“Вријеме чини своје и никога не чека. Само у току претходне ноћи терен се од кише спустио за између 15 и 20 центиметара. Додатно је попуцао асфалт, а сад чекамо да видимо како ће протећи пролаз камиона Комуналног предузећа тим дијелом пута”, казао је Дробац у петак.
Подсјећамо, “Независне” су раније објавиле како становници бањалучког насеља Чесма већ 12 година стрепе за своје животе због великих клизишта испред породичних домова, поводом чега су у више наврата упућивали апеле институцијама, на које нису добили одговоре и трајна рјешења.
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Клизишта у Чесми представљају свакодневни проблем становницима од великих мајских поплава 2014. године, од када су имали више медијских иступања у јавност, приликом чега су институције показивале интерес само у ситуацијама опште опасности, указујући помоћ искључиво као привремено рјешење.
“Идеалан сценарио био би ангажман стручњака у пољу клизишта, који би се позабавили овом темом и помогли при његовом рјешавању. Ради се о деценијама актуелном проблему који угрожава приватну имовину различитих власника, те безбједност нас и наше дјеце. Наше куће имају све неопходне дозволе и легално су изграђене”, навео је један од становника Чесме.
До објаве текста надлежне институције нису одговориле на питања везана за проблем клизишта у бањалучком насељу Чесма.
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