Трагедија код Рогатице: Једна особа погинула у судару три возила

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа преминула је усљед повреда задобијених у судару три возила у мјесту Загановић на подручју Рогатице, речено је у Полицијској управи Источно Сарајево.
Портпарол Управе Весна Стокановић рекла је да је особа преминула у Дому здравља Рогатица.
У саобраћајној несрећи учествовала су три путничка возила.
У току је увиђај, након чега ће бити познато више детаља.
(Срна)
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