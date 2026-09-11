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Трагедија код Рогатице: Једна особа погинула у судару три возила

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11.09.2026 17:04

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Трагедија код Рогатице: Једна особа погинула у судару три возила
Фото: Срна

Једна особа преминула је усљед повреда задобијених у судару три возила у мјесту Загановић на подручју Рогатице, речено је у Полицијској управи Источно Сарајево.

Портпарол Управе Весна Стокановић рекла је да је особа преминула у Дому здравља Рогатица.

У саобраћајној несрећи учествовала су три путничка возила.

У току је увиђај, након чега ће бити познато више детаља.

(Срна)

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Тагови :

погинули

удес

Рогатица

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