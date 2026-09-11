Далибор Бартула мјесец дана у притвору

Аутор:АТВ редакција
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Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Далибору Бартули због сумње да је починио кривично дјело убиство у покушају.
Притвор је одредио судија за претходни поступак Окружног суда у Бањалуци, Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала, саопштено је из Суда.
Притвор се рачуна од тренутка хапшења, те по овом рјешењу може трајати до 9. октобра.
Далибор Бартула, осумњичени за покушај убиства Косте Пандуревића, предао се у сриједу, 9. септембра, Републичком јавном тужилаштву које је потом предложило Окружном суду у Бањалуци одређивање мјере притвора.
Уз навођење иницијала осумњиченог, из Републичког јавног тужилаштва су саопштили да је притвор предложен због опасности од бјекства, с обзиром да је осумњичени након извршења кривичног дјела био у бјекству више од мјесец дана.
Из МУП-а Српске раније су саопштили, уз навођење иницијала, да се сумња да је Бартула по упутствима и плану Ђорђа Ждрале учествовао у покушају убиства Косте Пандуревића у Источном Новом Сарајеву 2. августа.
Пандуревић је погођен са најмање два хица из ватреног оружја и превезен је у Болницу "Србија" гдје му је указана љекарска помоћ.
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