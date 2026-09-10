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Трамп се огласио о трејду Луке Дончића: Можда можемо да поништимо тај посао!

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10.09.2026 08:29

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Лука Дончић
Фото: Таnjug/AP Photo/David Zalubowski

Доналд Трамп је поново подигао прашину у америчком спорту, а овог пута жестоко је ударио на челнике Далас Маверикса!

Пред присталицама на републиканској конвенцији у "Американ Ерлајнс Центру" отворио је тему која и даље изазива невјерицу у НБА свету - шокантни трејд Луке Дончића у Лос Анђелес Лејкерсе.

И није бирао речи.

"Не разумијем тај трејд!"

Трамп је отворено признао да није велики стручњак за кошарку, али му је одлука Маверикса да се одрекну словеначке суперзвезде очигледно посебно засметала.

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"Не разумијем. Морам да вам кажем, не разумијем тај трејд. Тај трејд није добар", поручио је Трамп окупљенима.

А онда је додатно подигао прашину.

Предсједник САД оцијенио је да би тај потез могао да буде један од најгорих, ако не и најгори трејд у историји спорта.

"Можда можемо да поништимо тај посао!"

Ту се Трамп није зауставио.

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Уз опаску да често воли да "поново ради договоре", практично је поручио да би волио да се контроверзни посао поново размотри.

"Морамо да поново урадимо тај договор. Не схватам тај трејд", рекао је Трамп.

Посебно је занимљиво што је све то изговорио управо у дворани у којој Маверикси играју своје утакмице.

Лука отишао, а Далас прошао кроз потпуни хаос

Дончић је у фебруару 2025. послат у Лејкерсе у спектакуларном трејду који је шокирао НБА свијет.

Далас је заузврат добио Ентонија Дејвиса, Макса Кристија и будући пик прве рунде.

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Али план Маверикса није текао како је замишљено.

Дејвис се у Даласу задржао кратко и већ почетком 2026. године прослијеђен је Вашингтону. Екипа је потом завршила сезону са само 26 побједа и чак 56 пораза, а услиједиле су промене и у клупском руководству и на мјесту тренера.

Трамп посебно боцнуо Мавериксе

Амерички предсједник је својом изјавом практично поново отворио једну од највећих НБА расправа посљедњих година.

Иако је сам признао да није кошаркашки експерт, његова порука је јасна - сматра да је Далас направио огромну грешку када се одрекао играча око ког је требало да гради будућност франшизе.

А иронија је потпуна,човек који је тај потез назвао катастрофалним говорио је о њему са бине у самој кући Маверикса.

(Курир)

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Тагови :

Доналд Трамп

Лука Дончић

НБА

Далас

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