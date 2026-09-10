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Откривена нова гробница код Каира: Стара око 4.300 година

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10.09.2026 09:20

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Пирамида грађевинска је структура чије спољашње површине су троугласте и конвергирају у једну тачку на врху, чинећи облик приближно пирамидним у геометријском смислу.
Фото: pexels/nadia Sch

Археолози су открили гробницу стару 4.300 година у близини Каира, саопштило је египатско Министарство туризма и антиквитета.

Гробницу је открио египатско-шпански тим у пространој некрополи Сакара, јужно од Каира, а датира из времена краља Џедкара Исесија из Пете династије, који је владао између 2381. и 2353. године прије нове ере.

Гробница краљевског судије

Према локалним властима, то је гробница човјека по имену Јунмен, краљевског судије задуженог за саслушавање жалби и жалби народа. Откриће је направљено током лета као дио дугорочног пројекта у који су укључени Аутономни универзитет у Барселони и Врховни савет за старине Египта.

Од времена изградње великих пирамида

Гробница датира из приближно истог периода у којем су изграђене Велике пирамиде у Гизи и Степенаста пирамида у Сакари, преноси Индекс.

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Тагови :

наука

Археолошка ископавања

Археолошка открића

египатске пирамиде

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