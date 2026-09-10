Велики корак у борби против ХИВ-а: Нови материјал руских научника смањио вирус 100.000 пута

Аутор:АТВ редакција
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Руски научници су користили једињења са катјонима ријетких земаља као основу за лијек ефикасан против ХИВ-а, као и једињења за инактивацију других патогена.
Она не само да убијају опасне микроорганизме већ и убрзавају зарастање ткива, саопштила је прес служба Руског техничког универзитета МИРЕА.
"Руски истраживачи су створили нове лијекове са катјонима ријетких земаља из серије лантанида и итријумом. Они су способни да инактивирају ХИВ-1, као и полио, аденовирус, херпес симплекс и бројне бактерије и гљивице. Тестирање развоја на узорцима живог, активног ХИВ-1 омогућило им је да смање његов број за 100.000 пута", навела је прес служа универзитета за ТАСС.
Како се истиче, ово ново рјешење отвара пут стварању дезинфекционих средстава и завоја за ране сљедеће генерације са антимикробним и антивирусним својствима.
Производи тестирани на ћелијској култури долазе у облику хидрогелова и раствора, што омогућава оптималан избор конзистенције за различите примјене, од филтера за маске и пречистача ваздуха до хидратантних завоја за зарастање рана.
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"Наши материјали дјелују као 'паметне' баријере. Они не само да блокирају, већ активно уништавају микробе, а истовремено остају безбједни за људско ткиво", истакла је докторка хемијских наука и професорка на Катедри за инжењерство материјала Института за напредне инжењерске технологије и директорка Центра за истраживање и образовање вишеразмјерног инжењерства материјала на РТУ МИРЕА Галина Кузмичева, саопштила је прес служба универзитета.
Научници се спремају да добију три патента. Лијекови које развију могли би да се користе у медицини, безбједносним системима и производњи личне заштитне опреме сљедеће генерације, објаснио је универзитет.
ХИВ-1 је најчешћи тип вируса широм свијета, узрокујући велику већину случајева у Русији, Европи и Сједињеним Државама. Веома је вирулентан (способан да изазове болест) и доводи до брзог отказа имуног система без лијечења. ХИВ-2 је ређи и мање агресиван тип вируса. Првенствено се налази у земљама западне Африке, преноси Танјуг.
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