Снимљен тренутак пуцњаве на пирамиди у Мексику: Убијена једна особа, најмање четири рањене

Аутор:АТВ
Коментари:0
У пуцњави код пирамида Теотихуацан, познатог археолошког налазишта и једне од најпосјећенијих туристичких атракција у Мексику, убијена је најмање једна особа, нападач је након тога починио самоубиство.
На друштвеним мрежама појавио се узнемирујући снимак који приказује тренутак напада.
На видеу се види како успаничени посјетиоци у паници покушавају пронаћи заклон, док су многи легли на тло како би се заштитили од пуцњаве.
Свједок Даниел Eдвардс из Виндсора у канадској провинцији Онтарио, који се у том тренутку налазио на одмору, испричао је како је видио наоружаног мушкарца и заједно са супругом потрчао на сигурно.
Atención: Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México. Se reporta una persona muerta. El atacante habría sido abatido por la guardia nacional. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/YxKV8DSx4V— Ricardo Ospina (@ricarospina) April 20, 2026
Према наводима надлежних власти, нападач је убио једну држављанку Канаде, док су још четири особе рањене. Након напада, нападач је извршио самоубиство.
Мотиви напада за сада нису познати, а истрага је у току, преноси Аваз
