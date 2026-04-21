Мерц: Желим добар однос са Трампом

Њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је да покушава да одржи добар однос са америчким предсједником Доналдом Трампом.
Мерц је рекао да су генерални секретар НАТО савеза Марк Руте и он вјероватно једини лидери који у овом тренутку могу да разговарају са Трампом са релативним повјерењем.
"Други можда имају више проблема са њим, из било ког разлога. Покушавам да одржим добар лични однос, знајући да имамо различите одговорности. У сваком случају, имам приступ њему када су врата затворена", навео је Мерц.
Он је напоменуо да су услови тешки и да постоје разлике у мишљењима у посљедње вријеме када је ријеч о рату у Ирану и америчким царинама.
Мерц је рекао и да покушава да сачува НАТО за наредне године, пренијела је агенција ДПА.
"Сви знају да то није баш лако, али сви знају и то да не можемо да се бранимо сопственим снагама. Али радимо на томе да осигурамо да постанемо јачи", рекао је њемачки канцелар, преноси Срна.
