Мерц: Желим добар однос са Трампом

АТВ
21.04.2026 09:17

Њемачки канцелар
Фото: Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је да покушава да одржи добар однос са америчким предсједником Доналдом Трампом.

Мерц је рекао да су генерални секретар НАТО савеза Марк Руте и он вјероватно једини лидери који у овом тренутку могу да разговарају са Трампом са релативним повјерењем.

"Други можда имају више проблема са њим, из било ког разлога. Покушавам да одржим добар лични однос, знајући да имамо различите одговорности. У сваком случају, имам приступ њему када су врата затворена", навео је Мерц.

Он је напоменуо да су услови тешки и да постоје разлике у мишљењима у посљедње вријеме када је ријеч о рату у Ирану и америчким царинама.

Фридрих Мерц

Мерц је рекао и да покушава да сачува НАТО за наредне године, пренијела је агенција ДПА.

"Сви знају да то није баш лако, али сви знају и то да не можемо да се бранимо сопственим снагама. Али радимо на томе да осигурамо да постанемо јачи", рекао је њемачки канцелар, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

