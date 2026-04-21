Земљотрес магнитуде шест степени погодио Индонезију

Аутор:АТВ
Земљотрес магнитуде шест степени Рихтерове скале погодио је обалу индонезијског острва Тимор, саопштила је геофизичка агенција ове земље.
Хипоцентар је био на дубини од 31 километар.
Агенција је напоменула да нема ризика од формирања цунамија усљед земљотреса, преноси Срна.
