"Добро је затресло": Земљотрес у БиХ

Према извјештају Европског сеизмолошког центра (ЕМСЦ) земљотрес је регистрован на дубини од пет километара.

Епицентар је забиљежен 16 километара источно од Сарајева.

Свједочења грађана на ЕМСЦ-у говоре: "Добро задрма, накратко", "Затресло добро", "Бистрик, Стари Град, добро се осјетило, као да неко удара у бубњеве, више узастопних удара, у валовима, од правца Вјећнице према Требевићу", "Три секунде трајао, добро затресло", "Треснуло" ...

За сада нема информација о евентуалној материјалној штети, преноси Кликс.