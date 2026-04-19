"Добро је затресло": Земљотрес у БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Земљотрес јачине три степена по Рихтеру погодио је шире подручје Сарајева.
Према извјештају Европског сеизмолошког центра (ЕМСЦ) земљотрес је регистрован на дубини од пет километара.
Епицентар је забиљежен 16 километара источно од Сарајева.
Свједочења грађана на ЕМСЦ-у говоре: "Добро задрма, накратко", "Затресло добро", "Бистрик, Стари Град, добро се осјетило, као да неко удара у бубњеве, више узастопних удара, у валовима, од правца Вјећнице према Требевићу", "Три секунде трајао, добро затресло", "Треснуло" ...
За сада нема информација о евентуалној материјалној штети, преноси Кликс.
