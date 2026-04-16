Стижу на Блиски исток; Њемачка планира да распореди војску?

Коментари:0
Њемачка би, након завршетка борби у Иран, могла да пошаље миноловце како би допринијела обезбјеђивању Хормушког мореуза, рекао је данас немачки канцелар Фридрих Мерц.
Он је уочи сутрашње видеоконференције на високом нивоу посвећеној ситуацији око Хормушког мореуза навео да би Њемачка могла да распореди и пратећи брод и извиђачки авион, преноси Билд.
Додао је, међутим, да коначна одлука тек треба да буде донијета.
"Координирао сам овај став унутар савезне владе. Међутим, то зависи од мандата УН, одлуке кабинета и одобрења Бундестага. Још смо далеко од тога", рекао је Мерц.
Занимљивости
Владини извори рекли су раније за Зидојче цајтунг да би Немачка могла да учествује у обезбјеђивању Хормушког мореуза, са бродовима за разминирање типа МЈ332, а да би у ту сврху могла да се користи поморска логистичка база у Џибутију, у источној Африци.
На састанку у Паризу, којим ће копредседавати француски предсједник Емануел Макрон и британски премијер Кир Стармер, биће ријечи и о томе да ли би америчке трупе требало да буду укључене у потенцијалну мисију у Хормушког мореузу након прекида ватре.
Канцеларија француског предсједника је саопштила да циљ састанка је да окупи "нератоборне земље" спремне да допринесу "чисто одбрамбеној мисији".
Мореуз, кључна рута за глобалне испоруке нафте и гаса, углавном је затворен од почетка америчко-израелског рата против Ирана.
(б92)
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч1
Најновије
Најчитаније
22
42
22
40
22
31
22
21
22
11
Тренутно на програму