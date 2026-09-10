Нова терапија за витилиго стиже у таблети

Аутор:АТВ редакција
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Витилиго би у будућности могао да се држи под дугорочнијом контролом као хронична болест, а нова терапија у облику таблете представља важан корак у том правцу. Лијек је намјењен дјеци и одраслима са брзонапредујућим несегментираним витилигом, а његова примјена захтијева пажљив љекарски надзор.
Прва орална терапија у облику таблете за лијечење несегментираног витилига коју су одобрили Уједињени Арапски Емирати, лијек RINVOQ, дјелује на спречавање инфламације, односно таложења ћелија имунолошког одговора око пигментне ћелије, чиме се спрјечава прогресија витилига, изјавила је за Танјуг дерматолог др Јасмина Козарев.
Иако лијек представља велику иновацију на тржишту, нагласила је да није намијењен сваком пацијенту са витилигом.
Постоје посебне индикације за примјену ове терапије. Лијек није предвиђен за такозвани сегментни витилиго, већ за облике болести који брзо напредују. Посебно је значајно што је терапија намјењена и одраслима и дјеци старијој од 12 година.
Козарев наводи да се оваквим терапијама медицина приближава могућности да се витилиго дугорочно држи под контролом. Истовремено, примјена кортикостероида се тако све више смањује због њихових системских и локалних нежељених дејстава.
Циљ је, како је додала, и да се психолошки ефекти витилига сведу на минимум, уз што краћу и ефикаснију терапију.
Ипак, ова терапија није намјењена сваком пацијенту. Постоје прецизно дефинисани критеријуми, међу којима су прогресија витилига, старост пацијента, постојање других системских болести, као и болести које могу бити праћене компликацијама приликом примјене јаких инхибитора.
Орална терапија може се комбиновати и са другим методама лијечења. Козарев је додала да терапија најчешће почиње ниском дозом кортикостероида, јер се на тај начин скраћује дужина терапије и повећава брзина њене ефикасности.
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"Велики је знак питања да ли ова терапија може потпуно да повуче витилиго или га може само држати под контролом. Може да се репигментује све на површини тијела зависно од тога какав је болест", поручује она.
Лијек се даје искључиво на препоруку дерматолога, а током терапије неопходне су редовне мјесечне контроле лабораторијских параметара. Разлог је то што су пацијенти који примају ову терапију склонији инфекцијама.
"Инфекције су један од разлога зашто долази до престанка терапије. Прати се функција јетре, штитне жлезде, и практично сви имунолошки параметри који морају да буду добри током цијеле терапије су нама оријентир за даљу терапију", објаснила је она.
Козарев је напоменула да ова терапија није примјенљива код пацијената који имају имунолошки дефицит, тешка запаљенска стања, туберкулозу, друге аутоимуне болести које су покривене неком другом терапијом, као ни код пацијената који користе високу дозу кортикостероида.
Једно од важних питања јесте шта се дешава након прекида терапије, односно да ли се постигнута пигментација одржава или се промјене поново појављују. Козарев је навела да су клиничка испитивања спроведена до двије године примјене, након чега су статистике показале могућност рецидива код до 20 одсто пацијената.
"Оно што је нама добар сигнал је што можемо да наставимо са другом мање инвазивном терапијом како би се додатно репигментовала сама површина, и како би се спријечили рецидиви", истакла је докторка.
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