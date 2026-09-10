Са четири године остао на сам на жељезничкој станици, одрастао на другом крају свијета: Након 30 година сазнао истину

Аутор:АТВ редакција
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Имао је само четири године када је остао сам на железничкој станици у Кини. Није знао како да пронађе пут до куће, није умио да објасни довољно да би одрасли пронашли његове родитеље и на крају је завршио у дому за напуштену дјецу.
Недуго затим догодило се нешто што ће његов живот заувијек одвести у потпуно другом правцу - усвојио га је брачни пар из Холандије и дјечак је одрастао хиљадама километара од места на којем је рођен.
Готово три деценије касније, Гоуминг Мартенс коначно је сазнао шта се заиста догодило.
Његови биолошки родитељи нису га напустили.
Тражили су га.
А његов отац је умро не дочекавши да види сина, али је иза себе оставио нешто што је Гоумингу показало да га никада није заборавио.
Када је као малишан пронађен, завршио је у полицијској станици. Покушаји да се пронађе његова породица нису дали резултат, па је дијете смјештено у сиротиште.
Године 1996. усвојили су га Јозеф и Марија Мартенс из Холандије.
Донијели су једну одлуку која ће много година касније добити посебан значај. Нису жељели да избришу његов претходни идентитет.
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Задржали су име које су добили из сиротишта, Гоу Ионгминг, а када је био довољно велики, отворено су му рекли да је усвојен.
Нису покушавали ни да га одговоре од потраге за биолошком породицом.
Напротив.
Када је пожелио да сазна одакле долази, управо су људи који су га одгајили постали његова највећа подршка.
Гоуминг је годинама покушавао да пронађе било какав траг.
Са усвојитељима је 2007. отпутовао у Кину. Посјетили су сиротиште у којем је некада боравио, надајући се да ће тамо пронаћи документ или податак који би их одвео до његове породице.
Али установа је у међувремену била затворена.
Траг је поново нестао.
Гоуминг није одустао.
Наредних пет година поново је учио кинески језик, а током студија још три пута је путовао у земљу у којој је рођен.
Године 2012. податке је оставио организацији волонтера која помаже људима да пронађу чланове породице од којих су давно раздвојени.
И наставио да чека.
Док је покушавао да пронађе први дио свог живота, Гоуминг је градио други.
Студирао је на Универзитету у Лајдену у Холандији, а затим се преселио у Канаду. На Универзитету Макгил завршио је лингвистику и изградио каријеру у области која је данас у самом центру технолошке револуције - ради на препознавању говора уз помоћ вјештачке интелигенције.
Ипак, питање са којим је одрастао није нестало.
Ко су људи од којих је потекао?
И да ли су га икада тражили?
Кључни траг није пронађен у старим документима нити у сиротишту.
Дошао је захваљујући ДНК.
Гоумингов брат Гао Сјенџун наговорио је 2017. њихову мајку да остави узорак ДНК у полицијској бази података.
Породица очигледно није престала да се нада.
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Када је годинама касније потврђено подударање, оно што је готово три деценије изгледало немогуће одједном је постало стварно.
Гоуминг је пронашао породицу.
У фебруару се коначно поново сусрео са мајком.
Упознао је полубраћу и полусестре, тетке, стричеве и друге рођаке. Послије живота проведеног на другом крају свијета, одједном је добио читав дио породичне историје за који је знао да постоји, али није знао где да га тражи.
Једна особа, међутим, није дочекала његов повратак.
Гоумингов биолошки отац преминуо је 2009. године.
Није доживио тренутак у којем ће његов нестали син поново стати пред породицу.
Али један детаљ који је Гоуминг сазнао по повратку можда најбоље говори о томе шта се догађало током година у којима је он одрастао вјерујући да можда никада неће пронаћи родитеље.
Његов отац је својевремено добио новчану надокнаду због рушења куће.
Дио тог новца сачувао је за изгубљеног сина.
Чувао га је више од десет година.
Послије Гоуминговог повратка један од стричева предао му је оно што му је отац оставио.
Није то био само новац.
За човјека који је готово читав живот покушавао да сазна да ли га је породица изгубила или оставила, био је то одговор на питање које је носио од дјетињства.
Прича нема једноставан крај у којем Гоуминг сада напушта живот који је изградио и враћа се тамо гдје је рођен.
Његов живот је у Канади. Тамо је његова каријера и свакодневица. У Холандији су људи који су га одгајили, подржавали и са њим годинама тражили породицу коју никада нису познавали.
А сада поново има и породицу у Кини.
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Гоуминг је рекао да планира да најмање једном годишње одлази тамо како би проводио вријеме са рођацима са којима је послије готово три деценије поново успоставио однос.
Четворогодишњи дјечак који је једног дана остао сам на железничкој станици није могао да зна да ће га живот одвести преко Холандије до Канаде, нити да ће му једног дана ДНК технологија вратити дио приче за који је мислио да је можда заувијек изгубљен.
А можда је најтежи дио те истине стигао тек на крају.
Док је он скоро 30 година тражио њих, његова породица је све време тражила њега.
(нова)
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