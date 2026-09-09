Увукао се у кућу, па се заглавио: Питон дуг 4,5 метара изазвао панику

Аутор:АТВ редакција
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Права драма одиграла се у Источној Џакарти у Индонезији када је један грађанин на кући угледао огромног питона дугог око 4,5 метара како се провлачи кроз вентилационе отворе.
Змија се чврсто обавила око отвора између цигала, због чега су у помоћ морали да буду позвани ватрогасци.
Према наводима Newsflarea, човјек је управо завршио молитву када је приметио необичан призор на кући на два спрата. Када је схватио да је ријеч о огромном питону, уплашио се и позвао чланове породице како би покушали да животињу безбједно извуку.
Међутим, змија се толико чврсто увукла у вентилационе отворе да сами нису успели да је ослободе, па су позвали хитне службе.
На терен су 3. септембра изашла четворица ватрогасаца из области Чиракас. На снимку се види како тијело питона прелази преко спољног зида куће, док му један дио тијела нестаје кроз отворе за вентилацију, преноси Нгуоидуатин.
Ватрогасци су полако и веома опрезно почели да извлаче змију. Након што су успјели да је ослободе из вентилационог простора, услиједио је нови проблем.
На другом снимку види се како ватрогасци држе питона за главу и тијело, док се змија у једном тренутку чврсто обавија око ограде степеништа. Због тога су морали да застану и додатно је ослобађају.
Цијела интервенција трајала је око седам минута, а питон је на крају успјешно савладан и збринут. У инциденту нико није повријеђен, преноси Српскаинфо.
Мрежасти питон је неотровна змија која припада врстама које плен убијају стезањем. Аутохтона је у тропским шумама, мочварама и другим стаништима југоисточне Азије, а може да се нађе и у близини насељених подручја, гдје проналази склониште и плен.
Ови питони су познати по томе што су одлични пењачи. Лове из засједе, а након што зграбе плен, својим снажним тијелом га стежу све док не угине, након чега га гутају цијелог.
Колико огромни могу да буду показује и најновији Гинисов рекорд. Женка мрежастог питона по имену Ибу Барон, пронађена у области Марос на индонежанском острву Сулавеси, измјерена је 18. јануара 2026. године и била је дуга 7,22 метра. Гинисова књига рекорда наводи је као најдужу поуздано измјерену дивљу змију.
Овај податак додатно показује због чега сусрет са мрежастим питоном у близини куће може да буде изузетно драматичан призор, чак и када се животиња сама нађе у невољи и заглави у вентилационом отвору.
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