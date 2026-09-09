Трамп открио када ће се завршити рат са Ираном

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп сматра да ће сукоб са Ираном бити окончан одмах након избора за Конгрес у Америци у новембру.
"Мислим да ће се рат завршити одмах након избора јер они не могу да издрже дуже. Очајнички покушавају да утичу на изборе", рекао је Трамп прије поласка на Националну конвенцију Републиканске странке у Даласу.
Иран је данас саопштио да су извршили напад на десет бродова недалеко од Ормуског мореуза након што је Америка потопила пет иранских нафтних танкера.
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Трамп: Путин жели договор о окончању сукоба у Укарјини
Због нових сукоба, цијена нафте данас је премашила стотину долара по барелу први пут у протекла два мјесеца.
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