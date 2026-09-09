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Трамп открио када ће се завршити рат са Ираном

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09.09.2026 22:05

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Предсједник САД- Доналд Трамп маше док пјешачи од хеликоптера „Марин ван” ка авиону „Ер форс ван” у заједничкој бази Ендруз, у понедјељак, 27. јула 2026. године.
Фото: Alex Brandon/Pexels

Амерички предсједник Доналд Трамп сматра да ће сукоб са Ираном бити окончан одмах након избора за Конгрес у Америци у новембру.

"Мислим да ће се рат завршити одмах након избора јер они не могу да издрже дуже. Очајнички покушавају да утичу на изборе", рекао је Трамп прије поласка на Националну конвенцију Републиканске странке у Даласу.

Иран је данас саопштио да су извршили напад на десет бродова недалеко од Ормуског мореуза након што је Америка потопила пет иранских нафтних танкера.

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