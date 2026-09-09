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Од вође банде до светитеља: Ово треба урадити за празник Мојсеја Мурина

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09.09.2026 22:57

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Српска православна црква, икона Богородице
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Српска православна црква 10. септембра обиљежава празник посвећен Преподобном Мојсеју Мурину, светитељу чији живот представља једну од највећих прича о покајању и потпуном преображају човјека.

Прије него што је постао монах и светитељ, Мојсеј је, према црквеном предању, био роб, а затим и вођа разбојничке дружине. Његов пут показује колико дубока промјена може да буде. Од живота испуњеног насиљем и гријехом, Мојсеј је стигао до монашког подвига, свештеничке службе и светитељства. Због тога се његов празник везује за покајање, праштање и остављање лоших навика.

Мојсеј је био Етиопљанин и у младости је био роб. Након што је напустио свог господара, придружио се групи разбојника и временом постао њихов вођа. Живио је бурним животом, бавио се крађом и насиљем те био познат по својој снази и суровости. Међутим, у једном тренутку одлучио је да потпуно промијени свој живот. Напустио је разбојничку дружину, покајао се и отишао у пустињу, гдје је постао монах.

Промјена није дошла преко ноћи. Предање говори о томе да се Мојсеј дуго борио са старим навикама и искушењима. Строго је постио, молио се и радио како би побиједио оно што је остало од његовог претходног живота. Ноћу је одлазио по воду за старије монахе, носећи велике посуде са удаљеног извора чак и када је био потпуно исцрпљен. Тиме је дисциплином и служењем другима побиједио некадашњу гордост.

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Временом је постао свештеник и окупио ученике. Његов живот постао је симбол да искрено покајање није само изговарање ријечи, већ одлука да се живот промијени.

Посебно је снажно предање о његовим посљедњим данима. Мојсеј је предвидио да ће разбојници напасти манастир у којем је живио. Ученицима је рекао да напусте мјесто и спасу се, док је он одлучио да остане, поручивши да је дуго чекао време када ће се испунити ријечи да ће онај који се мача лати од мача и погинути. У нападу је страдао заједно са још неколико монаха.

Према народном вјеровању, на овај дан најважније је признати себи грешке и искрено се покајати. Овај празник је прилика за опраштање, мијерење са собом и другима, као и прекидање штетних навика. Посебно се наглашава да не треба хвалити своја добра дјела, већ их чинити искрено и без потребе за туђим признањем.

На исти дан Црква обиљежава и Преподобног Саву Псковског и Крипечког. Овај светитељ посебно је занимљив јер је према предању био поријеклом Србин, а свој монашки живот провео је у Русији, гдје је основао манастир посвећен Светом Јовану Богослову и живио у скромности и молитви, преноси Она.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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