Паре ће им се лијепити за руке: Ова 4 знака до краја мјесеца очекује новац

Аутор:АТВ редакција
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Понекад новац стигне баш онда када сте престали да га очекујете. Новац до краја мјесеца враћа се кроз старе хонораре, позајмице, продаје или уплате на које сте већ заборавили.
Четири хороскопска знака добијају паре које су давно отписали као изгубљене. Не као добитак, већ као нешто што им је одавно припадало.
Близанцима се сриједом и четвртком отварају разговори који су мјесецима стајали. Неко кога нисте чули од зиме тражи ваш број рачуна, а повод је посао који сте одрадили, али нисте наплатили. Немојте правити попуст из нелагоде, то је грешка коју Близанци најчешће понављају. Реците цијели износ гласно, па ћутите.
Ваги новац стиже заобилазним путем, кроз одлуку коју доноси неко други. Подјела у породици, продаја нечега што је било заједничко или партнер који добија повишицу па се ваш буџет одмах осјети. Ваги је овог мјесеца највећи капитал ћутање на правом мјесту. У другој половини септембра не улазите у расправу о томе како се паре дијеле. Све што треба јесте да потпишете када вам донесу папир.
Стријелцу храбрости никад није мањкало и баш му се то сада враћа. Приход долази изван главног посла: хонорар, провизија, нешто продато преко огласа или пут који вам неко други финансира. Петак и субота су дани када треба рећи "да" и прије него што све израчунате. Стријелац губи паре само на један начин – када одложи позив за сљедећу седмицу. Не одлажите га.
Рибама се враћа оно што су поднијеле у тишини. Паре које су некоме дале без уговора, посао у коме су биле потплаћене или помоћ око које су сви ћутали. Осјећај олакшања доћи ће прије самог новца, вјероватно у неком обичном разговору послије којег вам буде лакше. Рибама савјет: примите паре и не правите од тога тему за помирење.
Крај септембра је период затварања рачуна, и то буквално. Рокови за плаћање, квартална сравњења и људи који се враћају с одмора са мислима на обавезе – све то пада у исти прозор од двије седмице. Астрологија ту само показује ко ће први имати храбрости да позове.
За Близанце, Вагу, Стријелца и Рибе септембар би могао да се заврши љепше него што су очекивали. Некоме стиже новац до краја мјесеца који је већ прецртао, некоме новац кроз породичну причу, а некоме прилика коју у први мах неће ни препознати као нешто важно.
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Можда управо зато вриједи обратити пажњу на поруке, позиве и разговоре који долазе у наредним седмицама. Понекад једна сасвим обична вијест може да донесе много веће олакшање него што смо очекивали, преноси Крстарица.
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