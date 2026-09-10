Минић: Казнити одговорне за злочине над Србима са Озрена

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да институције Српске траже да се казне одговорни за злочине почињене над Србима са подручја Возуће, долине ријеке Криваје, те јужног и западног Озрена 1995. године.
Минић је подсјетио да министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић данас учествује на маршу "Стазама егзодуса", којим се симбoлично подсјећа на 1995. годину када је српско становништво Возуће и ширег окружења протјерано са вјековних огњишта.
"Институције Републике Српске морају бити и јесу уз породице страдалих и несталих", истакао је Минић.
Он је указао да је прошла 31 година, а да се и даље трага за 129 српских бораца и цивила.
"За злочине су одговарали ријетки, а и они који јесу, попут Сакиба Махмуљина, не издржавају казну, већ слободно шетају, ко зна по каквим љетовалиштима у Турској. Не тражимо никакву освету. Тражимо да се пронађу нестали, казне одговорни и сачува сјећање на хероје који су страдали у најстрашнијим мукама", навео је Минић на "Иксу".
Стазама егзодуса данас је са својим народом министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић. Институције Републике Српске морају бити и јесу уз породице страдалих и несталих.— Саво Минић (@minic_savo) September 10, 2026
Прошле су 31 година, а за 129 наших бораца и цивила још се трага. За злочине су одговарали… pic.twitter.com/rli4VpMJTf
Срби из Возуће протјерани су са вјековних огњишта у офанзиви такозване Армије БиХ под називима "Ураган", "Фарз" и "Бадр ел Босна".
Масовно страдање Возућана догодило се од 10. до 24. септембра 1995. године усљед офанзиве 23.000 муслиманских војника Другог и Трећег корпуса такозване Армије БиХ и одреда "Ел муџахедин", те НАТО бомбардовања потпомогнутог њиховим јединицама за брза дејства, као и пакистанског контингента међународних мировних снага.
Тада је спаљено више од 30 српских села, протјерано 1.920 српских породица са 7.680 чланова, убијено 459 бораца Војске Републике Српске и цивила, док се за већим бројем још трага.
Падом Возуће окончано је етничко чишћења Срба са подручја зеничке и тузланске регије.
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