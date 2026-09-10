Сједница Владе Српске, ево шта је на дневном реду

Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сазвао је за данас, у 10.00 часова, 26. сједницу Владе Републике Српске.
Сједница ће се одржати са сљедећим приједлогом дневног реда:
1. Усвајање Записника са 25. сједнице Владе Републике Српске одржане 4.августа 2026. године
2. Разматрање Информације о Иницијативи МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење, са Приједлогом закључка
3. Разматрање Информације о Иницијативи МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење, са Приједлогом закључка
4. Разматрање Информације о иницијативи за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење општине Соколац, са Приједлогом закључка
5. Разматрање Информације о активностима у вези преговора око закључивања Посебног колективног уговора за запослене у органима управе Републике Српске, са Приједлогом закључка
6. Разматрање Приједлога ребаланса финансијског плана ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград за 2026. годину, са Приједлогом одлуке
7. Разматрање Приједлога одлуке о дванаестој емисији обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње
8. Разматрање Приједлога одлуке о готовинској исплати средстава за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње
9. Разматрање Приједлога oдлуке о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтних деривата
10. Разматрање Приједлога одлуке о продаји непокретности у власништву Републике Српске на Јахорини непосредном погодбом купцу „Сантинг“ д.о.о. Пале
11. Разматрање Приједлога одлуке о укидању статуса пута као јавног добра у општој употреби на подручју града Фоча, површине 16 m2
12. Разматрање Приједлога одлуке о укидању статуса пута као јавног добра у општој употреби на подручју града Бијељина површине 23 m2
13. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању услова за продужење рока на који је додијељена концесија за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске привредном друштву ДОО "Голд МГ" Доњи Жабар
14. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Јавном предузећу "Противградна превентива Републике Српске" а.д. Градишка за постављање аутоматске противградне станице на подручју града Градишка
15. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Јавном предузећу "Противградна превентива Републике Српске" а.д. Градишка за постављање аутоматске противградне станице на подручју града Прњавор
16. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника о унутаањој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству трговине и туризма
17. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству финансија
18. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за игре на срећу
19. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у служби за заједничке послове Владе Републике Српске.
20. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите.
21. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију
22. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком секретаријату за законодавство са мишљењима
23. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Агенције за информационо – комуникационе технологије Републике Српске, број: 35.2.1/020-2920-3/206 од 3.9.2026. године
24. Разматрање Приједлога одлуке о одобравању средстава у износу од 50.000,00 КМ „EKO BOX“ д.о.о. Сребреница на име остваривања права на подстицајна средства за реализацију заједничких пројеката Владе Републике Српске и Општине Сребреница
25. Разматрање Приједлога одлуке о одобравању средстава у износу од 50.000,00 КМ Пољопривредној задрузи „Дрина“ Сребреница на име остваривања права на подстицајна средства за реализацију заједничких пројеката Владе Републике Српске и Општине Сребреница
26. Разматрање Приједлога одлуке о одобравању средстава у износу од 150.000,00 КМ Пољопривредном задружном савезу Републике Српске на име остваривања права на подстицајна средства за унапређење експериментално-едукативних и развојних центара у пољопривреди
27. Разматрање Приједлога одлуке о одобравању средстава у износу од 50.000,00 КМ ЈУ „Пољопривредна школа“ Бања Лука на име остваривања права на подстицајна средства за унапређење експериментално-едукативних и развојних центара у пољопривреди
28. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству породице, омладине и спорта за период од 1.1 – 31.8.2026. године, у укупном износу од 200.000,00 КМ.
29. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству породице, омладине и спорта за период од 1.1 – 30.9.2026. године, у укупном износу од 54.000,00 КМ.
30. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите за период 1.1 – 30.9.2026. године, у износу од 1.446.490,97 КМ.
31. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите за период 1.1 – 30.9.2026. године, у износу од 45.905,28 КМ
32. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава за расподјелу средстава од игара на срећу Министарству рада и борачко-инвалидске заштите за период 1.1 – 30.9.2026. године, у укупном износу од 836.100,00 КМ.
33. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава за изградњу и одржавање споменика, спомен обиљежја и војничких гробља везаних за антифашистичку и ослободилачку борбу током 20-ог вијека и Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, Министарству рада и борачко-инвалидске заштите за период 1.1 - 30.9.2026. године, у укупном износу од 500.000,00 КМ.
34. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности Министарству управе и локалне самоуправе на План утрошка средстава за период 1.1.-30.9.2026. године, са позиције Издаци за набавку постројења и опреме у износу од 305.955,00 КМ
35. Разматрање Приједлога одлуке о измјени Одлуке о усвајању Плана коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села за 2026. годину
36. Разматрање Приједлога одлуке о измјенама Одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње – ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко
37. Разматрање Приједлога одлуке о допуни Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2026. години, са расподјелом средстава
38. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању општег интереса за потпуну експропријацију непокретности у сврху изградње саобраћајнице у складу са Регулационим планом „Центар II Лакташи“, Град Лакташи
39. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању општег интереса за потпуну експропријацију непокретности у сврху изградње јавне комуналне инфраструктуре у катастарској општини Лакташи, Град Лакташи
40. Разматрање Приједлога рјешења којим се Републици Српској као кориснику експропријације,а у сврху изградње ауто пута Бања Лука – Приједор, дозвољава ступање у посјед експроприсаних некретнина након коначности рјешења о потпуној експропријацији РУГИПП, ПЈ Бањалука, број 21.11/473-629/22
41. Разматрање Приједлога рјешења којим се Републици Српској, као кориснику експропријације, а у сврху изградње магистралног гасовода са припадајућом инфраструктуром, те у сврху постављања гасне станице и друге гасне инфраструктуре на магистралном гасоводу који ће се градити на подручју општина Шековићи, Власеница, Милићи и крака Власеница – Хан Пијесак дозвољава ступање у посјед дјела непотпуно експроприсаних непокретности након коначности рјешења о непотпуној експропријацији РУГИПП, ПЈ Шековићи бр. 21.53/473-62/25, 21.53/473-13/25, 21.53/473-64/25, 21.53/473-65/25, 21.53/473-67/25, 21.53/473-128/25, 21.53/473-47/25, 21.53/473-92/25 и РУГИПП, ПЈ Власеница број 21.16/473-112/25
42. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности за оснивање заложног права на имовини у власништву концесионара „Електране Станари“ д.о.о. Станари која је у функцији обављања концесионе дјелатности
43. Разматрање Приједлога рјешења o именовању Комисије за додјелу подстицаја за улагања од посебног значаја
44. Разматрање Приједлога рјешења о именовању представника Републике Српске у Радну групу за израду приједлога Оквирне стратегије развоја широкопојасног приступа у БиХ за период 2026-2030. године.
45. Разматрање Приједлога рјешења о проширењу оперативног буџета у оквиру законског Буџета Републике Српске за 2026. годину за период 1.1-30.9.2026. године, у износу од 17.950.000,00 КМ
46. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава између буџетских корисника за период 1.1-30.9.2026. године, у износу од 17.950.000,00 КМ
47. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру Уставног суда Републике Српске, за период 1.1.-30.9.2026. године, у укупном износу од 70.000,00 КМ.
48. Разматрање Приједлога одговора на посланичка питања
49. РАЗМАТРАЊЕ МАТЕРИЈАЛА КОЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РАЗМАТРА У ФУНКЦИЈИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
50. КАДРОВСКА ПИТАЊА
51. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности за пренос права својине на непокретностима у својини Републике Српске на подручју града Требиње укупне површине 34.999 м2, у својину града Требиње, ради рјешавања стамбеног питања породица погинулих бораца,ратних војних инвалида, породица са четворо и више дјеце, младих брачних парова и самохраних родитеља на подручју града Требиња
52. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве Министарству трговине и туризма у износу од 42.208,00 КМ
53. Разматрање Приједлога закључка у вези са захтјевом за давање сагласности за пријем радника у МХ „Електропривреда Републике Српске“ ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град
54. ТЕКУЋА ПИТАЊА
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч16
Република Српска
14 ч2
Република Српска
14 ч19
Република Српска
15 ч0
Најновије
Најчитаније
12
53
12
46
12
44
12
40
12
34
Тренутно на програму