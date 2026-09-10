Мушкарац крао из викендица у Челинцу, нестао фрижидер, алкохол...

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Челинцу ухапсила је В.Ј. из Котор Вароши због сумње да је од 3. до 6. септембра из двије викендице украо фрижидер, машину за прање под притиском, електричне алате и алкохолно пиће.
Према саопштењу полиције, В.Ј. се сумњичи да је починио двије крађе искористивши непажњу власника викендица.
"На основу наредби Основног суда у Котор Варошу, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука, извршен је претрес куће, помоћних објеката, покретних ствари и објеката којом приликом су пронађени и одузети предмети који потичу из наведених кривичних дјела. Све мјере и радње предузете су под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука", саопштено је из ПУ Бањалука.
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