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Мушкарац крао из викендица у Челинцу, нестао фрижидер, алкохол...

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10.09.2026 10:07

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полиција дастер службеници МУП-а
Фото: ATV

Полиција у Челинцу ухапсила је В.Ј. из Котор Вароши због сумње да је од 3. до 6. септембра из двије викендице украо фрижидер, машину за прање под притиском, електричне алате и алкохолно пиће.

Према саопштењу полиције, В.Ј. се сумњичи да је починио двије крађе искористивши непажњу власника викендица.

"На основу наредби Основног суда у Котор Варошу, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука, извршен је претрес куће, помоћних објеката, покретних ствари и објеката којом приликом су пронађени и одузети предмети који потичу из наведених кривичних дјела. Све мјере и радње предузете су под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука", саопштено је из ПУ Бањалука.

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Тагови :

Челинац

Крађа

викендица

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