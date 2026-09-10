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Потврђено за АТВ: Предао се Далибор Бартула!

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10.09.2026 09:48

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ротација ротације трептачи полиција возило
Фото: ATV

Далибор Бартула, који се доводи у везу са покушајем убиства Косте Пандуревића у Источном Новом Сарајеву 2. августа, предао се јуче органима гоњена, потврђено је за АТВ.

Он се сумњичи за кривично дјело "Тешко убиство" у вези с кривичним дјелом "Покушај", а све у вези с кривичним дјелом "Саизвршилаштво".

Како је раније наведено из МУП-а Српске, уз навођење иницијала, сумња се како је Бартула по упутствима и плану првоосумњиченог Ђорђа Ждрале учествовао у покушају убиства Пандуревића, након чега је са Ждралом побјегао у правцу Федерације БиХ са циљем даљег скривања и онемогућавања проналаска од страна органа гоњења.

АТВ незванично сазнаје да полиција сумњичи Бартулу да је био за воланом аутомобила из којег је Ждрале пуцао на Косту Пандуревића.

Подсјећамо, Коста Пандуревић 2. августа ове године погођен је с најмање два хица из ватреног оружја и превезен је у Болницу ”Србија” гдје му је указана љекарска помоћ.

Како сазнаје АТВ у тренутку рањавања Пандуревић се налазио у аутомобилу ”ауди А6”, у којем је било и његово двогодишње дијете.

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Тагови :

Далибор Бартула

Источно Сарајево

Коста Пандуревић

Ђорђе Ждрале

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