"Бањалука баскет фестивал" окупио младе кошаркашице из региона

Аутор:АТВ редакција
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У два дана фестивала 24 селекције такмичиће се у свим узрасним категоријама, од мини баскета до јуниорки. Овим старијим утакмице ће послужити као добра припрема за сезону.
Кошаркашице спремне да покажу своје знање на терену, али и да уживају у дружењу са вршњакињама из других градова.
Најважније је да дјевојчице уживају како на терену тако и ван њега, поручују организатори. Већ имају сарадњу са бројим клубовима у региону,а овакви турнири само додатно учвршћују спортске и пријатељске везе.
Бањалука баскет фестивал игра се у три спортске дворане у граду. Недјеља је резервисана за финалне утакмице, док ће додјела медаља и пехара бити уприличена у 17 часова у СД Обилићево.
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