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"Бањалука баскет фестивал" окупио младе кошаркашице из региона

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12.09.2026 21:26

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Бањалука баскет фестивал
Фото: АТВ

У два дана фестивала 24 селекције такмичиће се у свим узрасним категоријама, од мини баскета до јуниорки. Овим старијим утакмице ће послужити као добра припрема за сезону.

Кошаркашице спремне да покажу своје знање на терену, али и да уживају у дружењу са вршњакињама из других градова.

Најважније је да дјевојчице уживају како на терену тако и ван њега, поручују организатори. Већ имају сарадњу са бројим клубовима у региону,а овакви турнири само додатно учвршћују спортске и пријатељске везе.

Бањалука баскет фестивал игра се у три спортске дворане у граду. Недјеља је резервисана за финалне утакмице, док ће додјела медаља и пехара бити уприличена у 17 часова у СД Обилићево.

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Тагови :

кошарка

Баскет

Бањалука

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