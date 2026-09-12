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"Ми играмо, они побјеђују": Фудбалери у хуманој мисији

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12.09.2026 21:22

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Турнир "Ми играмо, они побјеђују"
Фото: АТВ

Шест ветеранских екипа из региона поново је заиграло на турниру “Ми играмо, они побјеђују” са потписом организатора Боре Вујића.

Некадашњи фудбалски, али из асови из других спортова показали су своју вјештину на “петопарцу”, а углас истичу једно - од резултата је важнија хумана страна турнирске приче.

На турниру је одијело и кравату замијенио за шортс и патике, па је с лоптом одбранио част ресора у Влади Републике Српске који му је повјерен. Ален Шеранић похвалио је све актера што су се и ове године радо одазвали позиву.

Турнир је прославио свој шести рођендан, а Боро Вујић, аутор ове спортске приче, поносан је на још једну исписану страницу.

На турниру су наступиле ветеранске селекције Борца, Ријеке, Партизана, репрезентације Словеније, Полицајца и тим "Звјездице", а сав приход од продатих улазница и аукције потписаних дресова намијењен је Центру за подршку породицама дјеце и особама са потешкоћама у развоју "Дајте нам шансу - Звјездице".

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Тагови :

турнир

Фудбал

фудбалери

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