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Борац под притиском пред Зрињски

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11.09.2026 20:12

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Тренинг Борца пред утакмицу с Левским
Фото: АТВ

Проблеми са повредама компликују посао Винку Мариновићу пред дерби против Зрињског. Гости су на плус осам у односу на актуелног шампиона БиХ, који је под притиском иако је сезона још увијек млада.


Зрињски је без грешке са максималних шест побједа, а са друге стране Бањалучани добро знају све квалитете ривала.
Нема никаквих тајни између тимова који сваке сезоне воде трку за шампионску титулу, а домаћи се надају испуњеним трибинама и вјетру у леђа од својих навијача.

Борац и Зрињски састају се сутра у 20.45. у дерби утакмици 7. кола Премијер лиге БиХ.

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Тагови :

ФК Борац

ФК Зрињски

Фудбал

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