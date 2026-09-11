Борац под притиском пред Зрињски

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Проблеми са повредама компликују посао Винку Мариновићу пред дерби против Зрињског. Гости су на плус осам у односу на актуелног шампиона БиХ, који је под притиском иако је сезона још увијек млада.
Зрињски је без грешке са максималних шест побједа, а са друге стране Бањалучани добро знају све квалитете ривала.
Нема никаквих тајни између тимова који сваке сезоне воде трку за шампионску титулу, а домаћи се надају испуњеним трибинама и вјетру у леђа од својих навијача.
Борац и Зрињски састају се сутра у 20.45. у дерби утакмици 7. кола Премијер лиге БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
9 ч0
Фудбал
10 ч0
Фудбал
12 ч0
Фудбал
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму