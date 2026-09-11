Брзо и једноставно: Трик од 10 минута за брзо одмрзавање замрзивача

Аутор:АТВ редакција
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Иако стандардни савјет за одмрзавање препоручује да једноставно искључите уређај и пустите лед да се сам отопи, постоји и једноставније рјешење које ће овај процес скратити.
Обожаваоци савета и трикова за чишћење дијеле једноставан трик за одмрзавање замрзивача у 10 минута и не може бити једноставније.
Постоје разне групе на друштвеним мрежама у којима љубитељи чишћења дијеле своје трикове како би домове учинили беспријекорнима, а најновији савјет усмјерен је на брзо и једноставно одмрзавање замрзивача.
Према Whirlpoolu, најлакши начин за одмрзавање замрзивача је једноставно да пустите да се лед отопи сам од себе. Након што искључите уређај, оставите врата отворена и сачекајте да се лед сам отопи. Међутим, то често може потрајати доста дуго, због чега је одмрзавање помало мучно. Али ако желите да се замрзивач одмрзне у само 10 минута, ево трика за вас који су корисници подијелили на друштвеним мрежама. У питању је коришћење фена за косу, пише СуперЖена.
"Искључите фрижидер, узмите фен за косу, чиније и пешкире", предложила је једна корисница.
"Ставила сам шерпе и пешкире. Користила сам фен за косу на врућем подешавању неколико минута, а затим на хладном", гласио је сличан савјет.
"Користио сам фен за косу. Лепо и брзо, али не стављајте га преблизу леда који капље", написао је други корисник, док су се остали надовезали да увијек користе ову методу и да је то посао од свега 10 минута.
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