Logo

Брзо и једноставно: Трик од 10 минута за брзо одмрзавање замрзивача

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
11.09.2026 21:08

Коментари:

0
Брзо и једноставно: Трик од 10 минута за брзо одмрзавање замрзивача

Иако стандардни савјет за одмрзавање препоручује да једноставно искључите уређај и пустите лед да се сам отопи, постоји и једноставније рјешење које ће овај процес скратити.

Обожаваоци савета и трикова за чишћење дијеле једноставан трик за одмрзавање замрзивача у 10 минута и не може бити једноставније.

Постоје разне групе на друштвеним мрежама у којима љубитељи чишћења дијеле своје трикове како би домове учинили беспријекорнима, а најновији савјет усмјерен је на брзо и једноставно одмрзавање замрзивача.

Према Whirlpoolu, најлакши начин за одмрзавање замрзивача је једноставно да пустите да се лед отопи сам од себе. Након што искључите уређај, оставите врата отворена и сачекајте да се лед сам отопи. Међутим, то често може потрајати доста дуго, због чега је одмрзавање помало мучно. Али ако желите да се замрзивач одмрзне у само 10 минута, ево трика за вас који су корисници подијелили на друштвеним мрежама. У питању је коришћење фена за косу, пише СуперЖена.

"Искључите фрижидер, узмите фен за косу, чиније и пешкире", предложила је једна корисница.

"Ставила сам шерпе и пешкире. Користила сам фен за косу на врућем подешавању неколико минута, а затим на хладном", гласио је сличан савјет.

"Користио сам фен за косу. Лепо и брзо, али не стављајте га преблизу леда који капље", написао је други корисник, док су се остали надовезали да увијек користе ову методу и да је то посао од свега 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Савјети

трикови

лед

Коментари (0)

Више из рубрике

crna kafa turska kafa vitamin B

Савјети

Мислите да вас кафа чини бистријим? Нова студија изненадила резултатима

1 д

0
Оригинални ајвар нема везе с паприком: Ево од чега је био

Савјети

Оригинални ајвар нема везе с паприком: Ево од чега је био

2 д

0
Воду од куваног кромпира никако не бацајте, ево и зашто

Савјети

Воду од куваног кромпира никако не бацајте, ево и зашто

2 д

0
crna kafa turska kafa vitamin B

Савјети

Не бацајте талог кафе: Помијешајте га с овим састојком и искористите за чишћење

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

03

Мушкарац из БиХ наоружан ножем упао у цркву узвикујући "Алаху екбер"

22

57

Иван без возачке дозволе у смрт повео и Леу: Језиви призори, аутомобил се распао

22

47

Додик: Желимо слободну Српску и јединство српског народа

22

46

Најмање 20 људи повријеђено у искакању воза из шина

22

26

Александра Бурсаћ отказала наступ због изненадног проблема

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима