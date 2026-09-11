Јавор: Приоритет је национални план

Аутор:АТВ редакција
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Носилац листе СНСД-а за Народну скупштину у Изборној јединици један Слободан Јавор изјавио је вечерас да им је приоритет национални план за Републику Српску и очување интереса Српске.
Јавор је навео да се избори одржавају у изазовном времену и на глобалном нивоу, а и на локалном, и да су ови најважнији јер Република Српска бира један од два пута.
"Први пут је управо пут СНСД-а, пут очувања наших вриједности, институција, наших надлежности и очувања Дејтонског мировног споразума. Други је пут који води опозиција без јасног плана и визије, без конкретних резултата", рекао је Јавор новинарима у Бусновима код Приједора гдје је вечерас одржана трибина.
Он је додао да је сигуран да су грађани препознали одговорну и искрену политику и да ће пружити искрену подршку Сави Минићу као кандидату за предсједника Републике Српске и Жељки Цвијановић за српског члана Предсједништва БиХ.
Кандидат СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске Дијана Араманда рекла је да Поткозарје има велики потенцијал домаће производње, пољопривреде, природе, историје и традиције.
"То је оно што желимо да сачувамо. Моја подршка је свакако за младе и за жене на селу, да им будемо подршка, да од свог рада могу да остварају приходе и да остану и заснују своје породице управо на овом подручју и на селу", навела је Араманда.
(Срна)
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