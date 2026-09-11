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Александра Бурсаћ отказала наступ због изненадног проблема

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11.09.2026 22:26

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Александра Бурсаћ отказала наступ због изненадног проблема

Пјевачици Александри Бурсаћ изненада је позлило на аеродрому уочи наступа у Бечу, због чега је била приморана да откаже заказани наступ.

До непријатног преокрета дошло је непосредно пред пут, када је пјевачици позлило, након чега је морала да реагује и медицинска екипа.

Александра се тим поводом огласила на друштвеним мрежама, видно исцрпљена, објаснила ситуацију, те упутила емотивно извињење вјерној публици.

"Драги моји, вечерас се нажалост нећемо дружити у Бечу, пошто ми је изненада јако позлило на аеродрому и морала сам да примим медицинску помоћ, тако да сам се вратила кући и чим будем боље надам се да ћемо се дружити. Извињавам се свима, али јако ми је било лоше, да нисам могла да се укрцам на авион", изјавила је пјевачица Александра Бурсаћ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Таг :

Александра Бурсаћ

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