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Донаруму тукли и везали, трудну дјевојку вукли за косу

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11.09.2026 13:22

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Донаруму тукли и везали, трудну дјевојку вукли за косу
Фото: Tanjug/AP/Dave Thompson

Голман Манчестер ситија Ђанлуиђи Донарума био је претучен, везан и изложен пријетњама ножем током провале у његов стан у Паризу 2023. године, док је његова тадашња дјевојка, а данас супруга Алесија Елефанте, била трудна.

Детаљи пљачке изнесени су током дводневног суђења пред кривичним судом у Паризу. Донарума је у исказу навео да га је један од разбојника ударио у лице боксером и пријетио му ножем. Лопови су однијели скупоцјене сатове, накит, торбе и новац, као и кључеве мерцедеса и ламборгинија.

Елефанте је навела да су је разбојници присиљавали да им открије шифру сефа. Када им је рекла да је не зна и да је сеф празан, повукли су је за косу и ударали по ногама.

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„Рекла сам да сам трудна, али су наставили“, навела је у исказу.

Донарума им је потом дао шифру, али се испоставило да је сеф заиста био празан.

Према наводима полиције, четворица разбојника ушла су у стан преко крова, користећи љестве, након чега су се спустили на балкон и кроз прозоре ушли у стан.

Истрагом је утврђено да су пљачку наводно организовали Илијас Кербуш (Ilyas Kherbouch) и Кјан Мамуни (Khyan Mamouni), који негирају оптужбе. Двојица других починилаца, који су у вријеме пљачке били малољетни, осуђена су на три, односно четири године затвора, док је један осумњичени преминуо у затвору 2024. године.

Суђење је у току.

(Вијести.ба)

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Тагови :

Ђанлуиђи Донарума

Пљачка

Злостављање

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