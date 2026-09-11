Донаруму тукли и везали, трудну дјевојку вукли за косу

Аутор:АТВ редакција
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Голман Манчестер ситија Ђанлуиђи Донарума био је претучен, везан и изложен пријетњама ножем током провале у његов стан у Паризу 2023. године, док је његова тадашња дјевојка, а данас супруга Алесија Елефанте, била трудна.
Детаљи пљачке изнесени су током дводневног суђења пред кривичним судом у Паризу. Донарума је у исказу навео да га је један од разбојника ударио у лице боксером и пријетио му ножем. Лопови су однијели скупоцјене сатове, накит, торбе и новац, као и кључеве мерцедеса и ламборгинија.
Елефанте је навела да су је разбојници присиљавали да им открије шифру сефа. Када им је рекла да је не зна и да је сеф празан, повукли су је за косу и ударали по ногама.
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„Рекла сам да сам трудна, али су наставили“, навела је у исказу.
Донарума им је потом дао шифру, али се испоставило да је сеф заиста био празан.
Према наводима полиције, четворица разбојника ушла су у стан преко крова, користећи љестве, након чега су се спустили на балкон и кроз прозоре ушли у стан.
Истрагом је утврђено да су пљачку наводно организовали Илијас Кербуш (Ilyas Kherbouch) и Кјан Мамуни (Khyan Mamouni), који негирају оптужбе. Двојица других починилаца, који су у вријеме пљачке били малољетни, осуђена су на три, односно четири године затвора, док је један осумњичени преминуо у затвору 2024. године.
Суђење је у току.
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