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Џенифер Лоренс отворила Инстаграм па упозорила пратиоце, а ево кога је првог запратила

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11.09.2026 09:52

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Џенифер Лоренс глумица Холивуд добитница Оскара
Фото: YouTube/printscreen

Џенифер Лоренс званично се придружила Инстаграму, а њен профил је за мање од 24 сата привукао готово милион пратилаца.

Добитница Оскара одмах је, међутим, упозорила кориснике друштвених мрежа да би због негативних коментара могла напустити ову платформу.

- Дакле, покушавам и ако ико каже нешто негативно, одмах ћу одустати, без икаквих питања. Ако ико помисли да нешто лоше мисли, знаћу и одустаћу - рекла је Лоренс у свом првом видеоснимку објављеном на Инстаграму.

"Ја сам беба"

Лоренс је своју поруку додатно нагласила у објави на Инстаграм Сторyју, гдје је написала:

- Молимо вас да имате на уму да сваки злонамјеран или агресиван коментар може негативно утицати на бебу. То сам ја. Ја сам беба.

Када је јуче отворила Инстаграм профил, Лоренс је својим фановима објаснила да користи корисничко име @jlaw јер је @jenniferlawrence већ заузето. Први видеоснимак објавила је данас.

Кога је запратила

Лоренс је одмах запратила 46 профила. Међу њима су Ема Стоун, Мартин Скорсезе, Леонардо Дикаприо, Стивен Колберт, Суки Вотерхаус, Ким Кардашијан, Клои Кардашијан, Кортни Кардашијан, Кајли Џенер, Кендал Џенер, Крис Џенер, Кики Палмер, Енди Коен, Емили Ратајковски, Ејми Шумер, Дакота Џонсон, њен супруг Куки Марони и други.

Иако је предводила једну од највећих холивудских франшиза 21. вијека, "Д Хангер Гејмс", те освојила бројне награде и добила велики број номинација, Лоренс до сада није била фан друштвених мрежа.

Није вољела медијску пажњу

У ранијим интервјуима отворено је говорила да не воли промотивне турнеје јер "губи контролу" над својим занатом када интервјуи и наслови постану вирални.

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Тагови :

Џенифер Лоренс

Инстаграм

видео снимак

глумица

објава

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