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Код Бугојног од мине страдало 10 оваца

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11.09.2026 10:37

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Код Бугојног од мине страдало 10 оваца
Фото: Facebook/Info Bugojno

У минском инциденту који се догодио на подручју Бугојна, на локацији Хотигошће, смртно је страдало десетак оваца.

Инцидент је пријављен Општинској служби цивилне заштите Бугојно јуче око 16 сати, саопштено је у петак из Федералне управе цивилне заштите (ФУЦЗ).

Према доступним информацијама, у инциденту није било страдалих особа.

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Тагови :

Овце

Бугојно

Мина

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