Код Бугојног од мине страдало 10 оваца

Аутор:АТВ редакција
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У минском инциденту који се догодио на подручју Бугојна, на локацији Хотигошће, смртно је страдало десетак оваца.
Инцидент је пријављен Општинској служби цивилне заштите Бугојно јуче око 16 сати, саопштено је у петак из Федералне управе цивилне заштите (ФУЦЗ).
Према доступним информацијама, у инциденту није било страдалих особа.
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